Londra’da ‘mobil kuaför’ salonları artıyor

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İNGİLTERE’de son zamanlarda yaygınlaşan alışkanlıklardan biri de ‘eve kuaför çağırmak’ oldu. Londra’da ‘mobil kuaförlerin’ sayısı her geçen gün atmaya başladı. Sürekli artan dükkân kiraları kuaförleri bu alana itmeye zorladı. İşte bu mobil kuaförlerden biri de Pakistanlı Rizwan kardeşler. Kuaför kardeşler binlerce Sterlin kira vermek yerine bir otobüsü kuaför salonuna çevirdi. Kiraların çok yüksek olduğunu belirten büyük kardeş Ahmed Rizwan, Greenwich Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Woolwich Meydanı’na çektikleri bu ‘mobil kuaför salonunda’ müşterilerine hizmet verdiklerini söylüyor. 6 koltuk 6 aynanın bulunduğu otobüste aynı anda 6 kişi tıraş olabiliyor. Otobüsün içindeki diğer koltuklar ise bekleme odası olarak kullanılıyor. Kira ödemeyen kardeşler fiyatta da indirim yapmış. Yetişkinler 12, çocuklar 10 Sterlin. Rizwan kardeşler güneşli havalarda günde 55 ila 60 arasından saç tıraşı yaptıklarını söylüyor.

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