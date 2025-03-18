Londra’da kuaför ve berberlerden ‘vergi eylemi’

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İngiliz Saç Konsorsiyumu adlı sektör kuruluşu, mevcut yüzde 20’lik verginin yüzde 10’a düşürülmesi çağrısında bulunarak bu protestoyu organize etti. “Salonlarımızı Kurtarın” sloganıyla Westminster’da bir araya gelen berber, kuaför ve güzellik salonu sahipleri, siyah üniforma ve önlükler giyerek kuaför sandalyelerine oturdu ve vergileri protesto etti.

‘ORANTISIZ BİÇİMDE DARBE VURULDU’

İlginç görüntülerin oluştuğu eylemde konuşan sektör temsilcileri, vergilerin salon işletmelerine orantısız biçimde darbe vurduğunu dile getirdi. Sektörün çökme noktasına geldiğini söyleyen berber ve kuaförler, 2030’a kadar sektörde çalışanların sayısının yüzde 93 düşüş yaşayabileceğini, 2027’de ise hiç stajyer çalıştıramayacaklarını kaydetti. Eyleme 400’den fazla iş yeri sahibinin katıldığı belirtilirken, konsorsiyumun kurucusu Toby Dicker, “Salon sahiplerinin ilk kez böyle bir eylemde bir araya gelmesi muhteşem bir şey” diye konuştu. Protestocular sektördeki 90 bin çalışanın geleceğinin tehlikede olduğunu dile getirerek, hükümeti vergi konusunda adım atmaya çağırdı.

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