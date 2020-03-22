Londra’da koronavirüsten ölen Türk sayısı 3 oldu

89 yaşındaki Kıbrıs Türk’ü Mustafa Ahmet’in aslen Lefkoşalı olduğu ve Tottenham bölgesinde yaşadığı kaydedildi. Babasının ölüm haberini kızı Semra Ahmet duyurdu. Merhumun kızı Semra Ahmet, İngiltere’deki Kıbrıslı Türk Toplumu (TCCUK) adlı Facebook sayfasındaki paylaşımında, ölmeden önce dört gün yoğum bakımda tutulan babasının sağlığı için duacı olanlara teşekkür etti. Semra Ahmet, hastalığı nedeniyle karantina altında tutulan babasıyla son bir kez vedalaşamadığına da üzüldüğünü söyledi.

Geçtiğimiz günlerde yine aynı hastanede Kahramanmaraş’ın Gözpınar köyünden olan ve hayatını Londra’da sürdüren 55 yaşındaki Hayri Ergönül de hayatını kaybetmişti. İngiltere’de koronavirüsten hayatını kaybeden ilk Türk kökenli Farnborough Hastanesi’nde ölen Elmaziye Kanlı (81) oldu.