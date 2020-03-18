Londra’da koronavirüsten 2 Türk öldü

BİR dönem Britanya Alevi Federasyonu (BAF) çatısı altındaki İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde görev yapan ve şeker hastası olan Hayri Ergönül yakalandığı koronavirüs nedeniyle bir haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. BAF Başkanı İsrafil Erbil, Ergönül’ün eşinin de hastanede karantinada tutulduğunu bugün hastaneden evine gönderildiğini söyledi.

MARAŞ KATLİAMINDAN SAĞ ÇIKMIŞTI

Türkiye’de 12 Eylül öncesi yaşanan ve ‘Maraş katliamı’ olarak bilinen olaylardan sağ çıkan ancak annesi, babası ve kardeşini kaybeden Ergönül’ün vefat haberini çeşitli dernek yöneticileri ve arkadaşları sosyal medyada paylaştı. İngiltere’de koronavirüs salgını sonrası dün de Londra’da yaşayan Elmaziye Kanlı adlı 81 yaşındaki Kıbrıs Türk bir kadın Farnborough Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.