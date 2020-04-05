Londra’da koronadan ölen Türk sayısı 47’ye ulaştı

DÜN akşam North Middlesex Hastanesi’nde yaşamını yitiren Kıbrıs Türk’ü Şakir Cemal, hastaneden bir fotoğraf paylaşmıştı. Fotoğrafın altına, evden dışarı çıkanları uyarmak amacıyla “Ölü suratı. Eğer dışarı çıkarsanız bekleyin ve bir daha hiç aynı olmayacaksınız” yazmıştı. Sevenleri de Cemal’e, moral amaçlı yorumlar yapmış, ona destek olmuştu.





KORONADAN ÖLEN KIBRISLI TÜRKLER

Ahmet Raşit (Koronadan 15 Mart tarihinde can veren ilk Kıbrıslı Türk.) Elmaziye Kamil, Yıldıray Faik, Mustafa Ahmet, Şengül Besim, Mustafa Mehmet, Kamil Ahmet, Yıldıray Faik, Mehmet Abdurrahman, Hasan Ali, H. F. Ş., Hüseyin Yusuf, Güney Osman Tarzan, Zülfiye Osman, Safi Levent, Niyazi Numanoğlu, Rahme Ahmet Tayip, Doğan Ahmet, Çetin Çetinkaya, Arif Niyazi, Serdar Bali, Samime Bilginer, Hilmi Miksi, Ahmet Kamil, Osman Ali Mehmet, Tayfun Salih, Özkan Hüseyin, Mehmet Erdoğan, Salise Tolgay Demirağ, Türker Enver, Hatice Yusuf Veci, Hüseyin Kavaz, Sündüz Yusuf Ramadan

Rifat Hassan Rezvan, Ersin Mehmet Soyalan ve Şakir Cemal.

KORONADAN ÖLEN TÜRKİYE KÖKENLİLER

Hayri Ergönül, İlyas Güngör, Hacı Ali Doğuş, Hasan Ergönül, Mevlüt Bozdağı, Serkan Aydın, Hüseyin Arslan, Melik Ejder Ülkümen, Mehmet Erdoğan, Mahmut Özcan ve Ali Nurdağı.