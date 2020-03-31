Londra’da koronadan ölen Türk sayısı 19’a yükseldi

KIBRISLI Türk nüfusun hemen hemen yarısının yaşadığı İngiltere’de 19 Kıbrıslı Türk’ün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklayan Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Şu an itibariyle İngiltere’de maalesef doğrulanmış olan 19 Kıbrıslı Türk kaybımız var” dedi. Kıbrıs İslam Cemiyeti Başkanı ve Ramadan Camisi hocası Hüseyin El Baki, koronavirüs sebebiyle Londra’da ölen Mustafa Ahmet, Kamil Ahmet, Ahmet Rasit, Yıldıray Faik, Mehmet Abdurrahman, Hasan Ali, Hüseyin Yusuf, Güney Osman Tarzan,Zulfiye Osman, Safi Levent, Niyazi Numanoğlu, Rahme Ahmet Tayip, Fezile Mustafa, Doğan Korkunt’un bugünden itibaren toprağa verileceğini söyledi. Arif Niyazi Birmingham şehrinde defnedilecek.