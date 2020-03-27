Londra’da koronadan ölen ilk Türk toprağa verildi

DAHA düne kadar, Londra’da koronavirüsten ölen ilk Türk olarak 17 Mart’ta hayatını kaybeden 92 yaşındaki Kıbrıs Türkü Elmaziye Kanlı olarak biliniyordu. Ahmet Raşit, akciğer kanseri nedeniyle kaldırıldığı King’s College Hastanesi’nde 15 Mart’ta hayatını kaybetti. Ailesi, Raşit’in kanserden öldüğünü sanıyordu. Ancak hafta başında hastaneden gelen ölüm belgesinde Raşit’in koronavirüs nedeniyle öldüğü yazıyordu. Mezarlıkta yapılan cenaze defin işleri esnasında koronavirüs önlemi alındığı belirtti. Mezarlıktaki törene katılmak için gelen aile yakınlarının ve dostlarının eldiven ve maskeli oldukları aralarında sosyal mesafe bıraktıkları görüldü. Defin ardından merhum için mezarı başında Kıbrıs Türkü’ Hüseyin El Baki tarafından dua edildi.

