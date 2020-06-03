MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriLondra’da korona uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu
GeriAvrupa Londra’da korona uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
Haber Giriş: 03.06.2020 - 14:12,Son Güncelleme:

Londra’da korona uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Londra’da korona uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs salgınıyla mücadele için konulan kısıtlamalar, Londra’daki uyuşturucu çetelerine büyük darbe vurdu. Yeni verilere göre, kısıtlamaların başlamasından bu yana uyuşturucu bağlantılı suçlardan gözaltılar yüzde 55 arttı. 16 Mart-20 Mayıs arasında uyuşturucu temini ve bağlantılı suçlardan 2 bin 232 kişi gözaltına alındı.

GEÇEN yılın aynı döneminde ise, bin 431 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltının ardından resmen suçlama yöneltilerin oranındaysa, çok daha büyük bir artış oldu. Koronavirüs kısıtlamaları döneminde 841 kişiye resmen uyuşturucu bağlantılı suçlamalar yöneltilirken, geçen yılın aynı döneminde bu sayı 346 olarak gerçekleşti. Kısıtlama döneminde, genel anlamda suç oranlarının düşmesinin, Londra polisine uyuşturucu kaçakçıları üzerinde odaklanacak daha çok zaman verdiği belirtiliyor.

Londra’da korona uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu
Aynı zamanda, seyahat kısıtlamaları da uyuşturucu şebekelerinin faaliyet göstermesini zorlaştırdı. Londra polisi, başkentin dış mahalleleri ve diğer daha küçük yerleşim bölgelerine, gençleri kurye olarak kullanarak uyuşturucu temin eden 87 bölgesel ‘uyuşturucu hattı’ sahibinin de gözaltına alındığını açıkladı. Bölgesel ‘uyuşturucu hatları’ son yıllarda, uyuşturucu probleminin büyük kentlerden daha küçük yerleşim birimlerine ve kırsal kesimlere taşınmasına yol açmıştı. Polis, operasyonun amacının şebekeleri tamamen dağıtmak ve uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı soygunlar, bıçaklamalar ve diğer şiddet olaylarının durdurulması olduğunu belirtti.
Londra’da korona uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu
Ayrıca, kurye olarak kullanılan çocuklar ve gençlerin de korunmasının amaçlandığı kaydedildi. Bu operasyon sonucuysa, 183 kişiye resmen suçlama yöneltildi. Suçlamaları kabul eden 18 kişiye toplam 50 yıl hapis cezası verildi. Londra Emniyet Müdürü Dame Cressida Dick “Bölgesel uyuşturucu hatlarıyla bağlantılı 1900’den fazla kişinin, 20’den fazla cinayet, 270 soygun ve çok sayıda ateşli silah suçuna karıştığını görmelerinin ardından, bu adımı atmaya karar verdiklerini belirtti.
Londra’da korona uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle