Londra’da korona uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu

GEÇEN yılın aynı döneminde ise, bin 431 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltının ardından resmen suçlama yöneltilerin oranındaysa, çok daha büyük bir artış oldu. Koronavirüs kısıtlamaları döneminde 841 kişiye resmen uyuşturucu bağlantılı suçlamalar yöneltilirken, geçen yılın aynı döneminde bu sayı 346 olarak gerçekleşti. Kısıtlama döneminde, genel anlamda suç oranlarının düşmesinin, Londra polisine uyuşturucu kaçakçıları üzerinde odaklanacak daha çok zaman verdiği belirtiliyor. Aynı zamanda, seyahat kısıtlamaları da uyuşturucu şebekelerinin faaliyet göstermesini zorlaştırdı. Londra polisi, başkentin dış mahalleleri ve diğer daha küçük yerleşim bölgelerine, gençleri kurye olarak kullanarak uyuşturucu temin eden 87 bölgesel ‘uyuşturucu hattı’ sahibinin de gözaltına alındığını açıkladı. Bölgesel ‘uyuşturucu hatları’ son yıllarda, uyuşturucu probleminin büyük kentlerden daha küçük yerleşim birimlerine ve kırsal kesimlere taşınmasına yol açmıştı. Polis, operasyonun amacının şebekeleri tamamen dağıtmak ve uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı soygunlar, bıçaklamalar ve diğer şiddet olaylarının durdurulması olduğunu belirtti. Ayrıca, kurye olarak kullanılan çocuklar ve gençlerin de korunmasının amaçlandığı kaydedildi. Bu operasyon sonucuysa, 183 kişiye resmen suçlama yöneltildi. Suçlamaları kabul eden 18 kişiye toplam 50 yıl hapis cezası verildi. Londra Emniyet Müdürü Dame Cressida Dick “Bölgesel uyuşturucu hatlarıyla bağlantılı 1900’den fazla kişinin, 20’den fazla cinayet, 270 soygun ve çok sayıda ateşli silah suçuna karıştığını görmelerinin ardından, bu adımı atmaya karar verdiklerini belirtti.