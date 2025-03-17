Londra’da hırsızlık alarmı: Her 6 dakikada bir telefon çalınıyor!

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Londra’da cep telefonu ve kol saati hırsızlıkları adeta bir salgın halini aldı. Yetkililerin paylaştığı son veriler özellikle telefon hırsızlığının durdurulamadığını ve önlemlerin işe yaramadığını gözler önüne seriyor. Londra polisinin verilerine göre 2024’te şehirde 70 bin 137 cep telefonu hırsızlar tarafından çalındı. Önceki yıl bu sayı 52 bin 428, 2020 yılında ise 20 bin civarındaydı. Veriler, yaklaşık 4 yılda cep telefonu hırsızlığının yüzde 250 arttığı anlamına geliyor. Şehirde yaklaşık 6 dakikada bir cep telefonunun çalındığı belirlendi. 8.8 milyon nüfuslu Londra’da bir yıllık verilere bakılırsa, neredeyse her 100 kişiden birinin cep telefonunun çalındığı ortaya çıkıyor. Cep telefonu hırsızlıklarında genellikle elektrikli bisiklet kullanan ve trafikte hızla seyreden çete üyeleri rol oynuyor.

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1 YILDA 6 BİN 800 ADET KOL SAATİ ÇALINDI

Çalınan telefonlarının izini süren sahipleri, cihazların kısa sürede Çin’deki bir bölgeye gönderildiğini görüyor. 2023 verilerinde dikkat çeken bir detay ise kol saati hırsızlıkları. Bir yılda 6 bin 800 adet kol saati çalındığı belirtildi. Bir yıl önce bu sayı 6 bin düzeyindeydi. Hırsızlar genellikle varlıklı bölgelerde, lüks saat markalarını ayırt ederek doğrudan hedef alıyor. Bazı iş insanlarının ve varlıklı kişilerin, lüks saatlerini sokakta gezerken takmaktan çekindiği belirtiliyor. Londra’da cep telefonu ve kol saati hırsızlıklarına karşı polisin ve kolluk kuvvetlerinin yetersiz kaldığı yönünde yaygın eleştiriler var. Öte yandan polis bu hırsızlıkların önüne geçmek üzere yeni görevlendirmeler yapıyor. Şubat ayında bir hafta içinde 230 kişi tutuklandı ve binden fazla cep telefonu ele geçirildi. Hırsızlığın önüne geçmek için polise tanınan yetkiler de sürekli olarak genişletiliyor. Son düzenlemeler onaylanırsa, polis çalınan cep telefonu ve saatleri ele geçirmek için mahkeme izni olmadan mülklerde arama yapabilecek.