Londra’da Hasan Kutlu’nun sır ölümü!

30 yıldır Londra’da yaşayan Kahramanmaraş Afşinli Hasan Kutlu, Kovid-19 hastalığı nedeniyle evine 10 dakika yürüme mesafesinde gittiği North Middlesex Hastanesi’nin kamera kayıtlarına göre çarşamba gecesi hastaneden ayrıldı. Kutlu saat 03.00 sularında, evine 3 dakika mesafe kala, bir ara sokakta ayağı ciddi şekilde kırılmış ve kanlar içinde bulundu. Çağırılan ambulansla ağır yaralı bir şekilde Londra Kraliyet Hastanesi’ne götürülen Kutlu, iki gün süren yaşam mücadelesini cuma akşamı kaybetti.

POLİS HALKTAN YARDIM İSTEDİ

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı’ndan yapılan duyuruda, Tottenham bölgesinde sokak arasında bacağında ağır bir yarayla bulunan 60’lı yaşlarındaki bir erkeğin nasıl yaralanmış olduğunu görenlerin polise başvurmaları istendi. Türkiyeli göçmenlere yardım çalışmaları yapan Day-Mer’in uzun süredir üyesi olan ve yardımseverliğiyle tanınan Hasan Kutlu’nun ölümü, büyük üzüntü yarattı. Kutlu ailesi taziyeleri cumartesi ve pazar günü öğleden sonra Day-Mer salonunda kabul etti.

‘DEĞERLİ BİR YOLDAŞIMIZI KAYBETTİK’

Kuzey Londra Toplum Merkezi salonunda (North London Community House) yapılan taziyede Day- Mer Başkanı Aslı Gül ve Day- Mer sözcüsü Ahmet Sezgin, “Çok değerli bir yoldaşımızı kaybettik. Hasan ağabeyimiz eşine az rastlanan bir üyemizdi. Çok üzgünüz” dedi. Avrupa’nın diğer ülkelerinde de faaliyet gösteren Day- Mer’in, İngiltere genelinde 5 bin kayıtlı üyesinin olduğu ifade edildi.

SPEKÜLASYON YAPILMAMASI İSTENDİ

Daha sonra Day-Mer’den yapılan bilgilendirmede “Sevgili üyemiz ve dostumuz Hasan Kutlu 3 Eylül Cuma akşamı aramızdan ayrıldı. Ölüm nedenine dair ne ailenin ne de Day-Mer olarak bizim elimizde net bir bilgi yoktur. Otopsi süreci daha yeni başladığı için net bir açıklama yapamıyoruz. Hepimizin acısı büyük ama bu süreçte sizlerden ricamız, ölüm nedenine dair spekülasyon yapılmaması ve resmi açıklamanın beklenmesi şeklinde olacak” denildi.