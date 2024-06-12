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Londra’da Haluk Levent fırtınası

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#Londra#Haluk Levent#KONSER
Londra’da Haluk Levent fırtınası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 11:32

Ünlü rock’çı Haluk Levent, Londra’yı coşturdu. Salonu dolduran 1800 kişiye kendisini dinlemeye geldikleri için teşekkür eden Haluk Levent, “Salı akşamı böyleyse cumartesi nasıl dolu olurdu konserimiz?” dedi.

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SAHNEDE seyircilere seslenen Levent, “Anadolu rock’çısıyım. Benim 3 ilkem var konser kültürüyle ilgili. Birincisi, sizin yanınızda yürümeyi seviyorum, bu halkçı olduğum için değil göbeğimi eritmek istediğimden dolayı, halkçı olabilmek için halkı desteklemek lazım. İkincisi, sizinle şarkı söylemeyi seviyorum, şarkılara katılmaktan çekinmeyin. Üçüncüsü, istek şarkı vermemenizi rica ederim. Bonus ilkem; ben 1 saat 15 dakikalık konser verecek adam mıyım be? O kadar zahmet edip geldiniz, burası kapanana kadar konsere devam” diye konuştu. Konser boyunca en sevilen şarkılarını seslendiren Haluk Levent, ‘Anlasana’, ‘Zor Aşk’ şarkılarının ardından, “Bu şarkıyı benim gibi söyleyebilene kanka oluyorum, numaramı veriyorum, düğününe, çocuğunun sünnetine geliyorum” diyerek kendisi için büyük anlam ifade ettiğini söylediği Ezginin Günlüğü’nden ‘Bilinmeyen Ülke’yi seslendirdi. Levent, Feridun Düzağaç’ın ‘Düşler Sokağı’, Ahmet Kaya’nın ‘Hani Benim Gençliğim?’ ve ‘İçimde Ölen Biri’ şarkılarını da söyledi.

Londra’da Haluk Levent fırtınası

‘KÜSTÜM İNGİLTERE’YE!’
‘Elfida’ şarkısının ardından yine seyircilere seslenen Haluk Levent, İngiltere’ye neden küstüğünü anlattı: “Ablamla abimin restoranı var. 13 yıl önce vize vermediler, o nedenle küstüm İngiltere’ye. Bu sabah da saat 10.00’da çıkan vizeyle buraya gelebildim. Ekibimizden sadece 1 kişiye vize çıktı. Sahnede çalan müzisyenlerimizi buradan bulduk. Ben de sizin gibi hepsiyle şimdi tanışıyorum. İngiltere halkımızın sanatçılarına daha fazla değer vermeli.” Annesinin sevdiği ‘Çemberimde Gül Oya’ türküsünü de seslendiren Haluk Levent, toplamda 23 şarkı söyledi.
Londra’da Haluk Levent fırtınası

Londra’da Haluk Levent fırtınası

Londra’da Haluk Levent fırtınası

Londra’da Haluk Levent fırtınası



 

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#Londra#Haluk Levent#KONSER

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