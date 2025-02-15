Londra’da ‘Gazze’de Şafak Vakti’ konuşuldu

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MAHMUD Muna ve Matthew Teller tarafından ortaklaşa düzenlenen bu kitap için, Saqi Books ve Profile Books iş birliği ile düzenlenen etkinlikte Matthew Teller ile bir panel tartışması ve kitap imza etkinliği gerçekleştirildi. Mahmud Muna ve Matthew Teller’in eş editörlüğünü yaptığı, Juliette Touma ve Jayyab Abusafia’nın katkıları bulunan “Gazze’de Şafak Vakti,” genellikle sadece istatistiklere indirgenen Gazze’nin küresel söylemlerdeki dar görüşlü tasvirlerine meydan okuyor. Kitap, Gazze’nin zengin kültürel mirası ve çalkantılı tarihi fonunda yaşam, aşk, kayıp ve hayatta kalma hikâyelerini paylaşan sanatçılar, akrobatlar, doktorlar, öğrenciler, dükkân sahipleri ve öğretmenler gibi insanlarının yaşamlarına benzersiz bir içgörü sunuyor.



Etkinlikte Matthew Teller, bu hikayelerin derlenme süreci ve bu tür anlatıların zorluklar karşısında korunmasının önemi hakkında bilgiler verdiği bir panel tartışması yönetti. Tartışma, katılımcıların kitabın temalarını daha derinlemesine keşfetmelerini sağlayan bir soru-cevap oturumu ile devam etti. Panelde Matthew Teller, “Gazze’de Şafak Vakti” için anlatıların toplanması sırasında karşılaşılan özel zorluklardan bahsetti. Gazze’nin çeşitli sakinlerinin seslerini doğru bir şekilde temsil etme görevinin hassasiyetini tartıştı. Teller, projenin iş birlikçi doğasını vurgulayarak, yerel sanatçıların ve yazarların bu hikayeleri hayata geçirmede ne kadar önemli bir rol oynadığını belirtti. Ayrıca, sürekli çatışmanın katkıda bulunanlar üzerindeki psikolojik etkisine ve zor koşullara rağmen deneyimlerini yaratmaya ve paylaşmaya devam etmelerindeki direncine değindi. Bu tartışma bölümü, kişisel hikayeler ile daha geniş tarihsel bağlamlar arasındaki derin bağlantıyı aydınlattı ve sıkça politize edilen konuları insanileştirmede bu tür eserlerin gerekliliğini vurguladı. Bu etkinlik, Orta Doğu’nun kültürel manzarası ve zorluklar karşısında süregelen insan ruhunu daha iyi anlamak isteyenler için benzersiz bir fırsat sundu.