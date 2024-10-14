Londra’da film sahnesi gibi kaza: Yaya geçidinden ölüme geçti!

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LONDRA’nın kuzeyindeki Wood Green bölgesinde 12 Ekim’de saat 16.30 sularında gerçekleşen kaza, hızlı seyreden bir aracın neden olduğu trajik bir şekilde sonuçlandı. 51 yaşındaki Sait Ali Şahin, Daddy Döner Salonu önünden yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalışırken, hızlı bir aracın çarpması sonucu havaya fırlayarak taklalar atıp yere çakıldı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Londra Hava Ambulansı, Şahin’e müdahale etmek üzere yakın bir noktaya iniş yapsa da, sağlık ekiplerinin ulaşmasından önce Şahin’in vefat ettiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, aracın sürücüsünün olay yerinden kaçmadığını ve tehlikeli sürüşle ölüme neden olma şüphesiyle tutuklandığını belirtti.Bir şirkette pazarlamacı olarak çalışan Sait Ali Şahin, 7 yıldır Londra’da yaşıyor ve bir yıldır da İngiliz vatandaşlığına sahipti. Sivas’ın Divriği ilçesine kayıtlı olan Şahin, evli ve iki çocuk babasıydı. Londra’da yaşayan bir kız kardeşi ve bir ağabeyi bulunan Şahin’in yakınları, büyük bir acıyla yasa boğuldu. Polis yetkilileri, olayın aydınlatılmasına yardımcı olabilecek görgü tanıklarına ve araç kamerası görüntülerine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu kişilerin 101 numaralı telefonu aramalarını veya @MetCC’ye CAD 5075/12 Ekim referansıyla ulaşmalarını rica etti.