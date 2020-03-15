Londra’da ‘en minik’ koronavirüs vakası

İNGİLTERE’de yeni doğan bebek koronavirüs en genç vakası oldu. Annesine koronavirüs teşhisi konulan yeni doğan bebeğin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Virüsün bebeğe anne karnında mı yoksa doğumda mı bulaştığı ise henüz bilinmiyor. İngiltere’de şu an koronavirüs nedeniyle 11 ölü ve 798 vaka bulunuyor.

ÇİN’DEKİ BEBEK ATLAMIŞTI

Çin’in Çongçing kentinde annesinde koronavirüsü tespit edilen An An adlı bebek, koronavirüsüne karşı savaşı kazanmıştı. Annenin hamileliğin 35. haftasında yapılan koronavirüsü testinde pozitif çıktığı belirtilmiş, bebek sezaryen operasyonla dünyaya gelmişti. Doğumdan sonra kontrol altına alınan ve 350 saatlik tedavinin ardından savaşı kazanmış ve hastaneden taburcu edilmişti. Öte yandan, Vietnam’da da 2 yaşındaki bir bebeğe koronavirüs teşhisi konmuştu.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Diğer yandan İngiltere’de yeni koronavirüs teşhisi konulan 10 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam sayı 21’e ulaştı. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nin açıkladığı verilere göre, hayatını kaybeden tüm hastalar 60 yaşın üzerinde ve başka sağlık sorunları da bulunan kişiler arasından çıktı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 Mart’ta düzenlediği basın toplantısında, “Daha birçok aile, sevdiklerini zamansız kaybedecek” ifadesini kullanmıştı.

Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan hasta sayısı 798 olarak açıklansa da uzmanlar virüsün halihazırda 5 ila 10 bin kişiye bulaştığını tahmin ediyor.