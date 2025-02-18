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Londra’da ‘Dünya Öykü Günü’ buluşması

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#Londra#14 Şubat Dünya Öykü#AVRUPADAN HABERLER
Londra’da ‘Dünya Öykü Günü’ buluşması
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 09:31

Londra’da bir grup sanatsever, 14 Şubat Dünya Öykü Günü kapsamında İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde düzenlenen edebiyat etkinliğinde bir araya geldiler.

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Wood Green’deki İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAK- Cemevi) tarafından organize edilen etkinlikte, dünya edebiyatının ilk öykü kitabı olarak kabul edilen Giovanni Boccaccio’nun “Decameron” öyküleri ele alındı. Etkinlik, Cemevi Kadın Kolları Başkanı Sevgi Sarıtaş’ın moderatörlüğünde ve Dursaliye Şahan’ın sunumuyla başladı. Program kapsamında sahne alan Sevim Özdemir, Sevgi Sarıtaş, Gülsüm Coşkun, Mine Ovacık, Aycan Saraçoğlu, Hatice Demir Kaya, Ali la Pax, Mehmet Arslan, Belgin Özkurşun, Leyla Alp, Leyla Şahan ve Elif Yüzer, öyküler üzerine keyifli paylaşımlarda bulundu. Londra’daki edebiyat tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği akşamda, katılımcılar hem öykülerin tarihsel yolculuğuna tanıklık etti hem de edebiyatın evrensel gücünü bir kez daha hissetti.

Londra’da ‘Dünya Öykü Günü’ buluşması

Londra’da ‘Dünya Öykü Günü’ buluşması

Londra’da ‘Dünya Öykü Günü’ buluşması

Londra’da ‘Dünya Öykü Günü’ buluşması

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#Londra#14 Şubat Dünya Öykü#AVRUPADAN HABERLER

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