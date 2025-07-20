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Londra’da çökertilen uyuşturucu çetesinin lideri 65 yaşındaki ‘gangster nine’ çıktı

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#Londra#Uyuşturucu Çetesi#Gangster Nine
Londra’da çökertilen uyuşturucu çetesinin lideri 65 yaşındaki ‘gangster nine’ çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 09:17

‘Kraliçe arı’ olarak bilinen 65 yaşındaki uyuştucu taciri Deborah Mason, yakalanmasaydı estetik ameliyat olmak için Türkiye’ye gitmeyi düşünüyordu.

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İngiltere’nin başkenti Londra’da ve Birleşik Krallık genelinde faaliyet gösteren organize suç örgütünün, 65 yaşındaki bir kadının liderlik ettiği bir aile organizasyonu olduğu anlaşıldı. Londra Metropolitan Polis Teşkilatı’nın kapsamlı soruşturması sonucu çökertilen çetenin üyeleri, Woolwich bölgesinde 18 Temmuz’da hakim karşısına çıktı. ‘Kraliçe arı’ olarak bilinen 65 yaşındaki Deborah Mason, çetenin reisi olarak yargılandı. 20 yıl hapis cezası alan Mason’un yakalanmasaydı estetik ameliyat olmak için Türkiye’ye gitmeyi düşündüğü belirtildi. Mason dışında altı kadın ve bir adam, toplamda 106 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Çete, yedi ay boyunca yaklaşık bir ton kokain tedarik etmekle suçlandı.

Londra’da çökertilen uyuşturucu çetesinin lideri 65 yaşındaki ‘gangster nine’ çıktı

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Tina Golding sırasıyla 13 buçuk yıl ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

LÜKS BİR YAŞAM SÜRDÜLER

Londra üzerinden kuryelere teslim edilen uyuşturucu madde, Bradford, Leicester, Birmingham, Bristol ve Cardiff gibi kentlere sevk edildi. Uyuşturucu trafiğini yöneten çete üyelerinin günde 1.000 Sterlinden  fazla para kazandığı tahmin ediliyor. 65 yaşındaki Deborah Mason, İngiltere’de ‘Class A’ olarak tasnif edilen uyuşturucu trafiğini yönetmekten 20 yıla mahkum edildi.

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Londra’da çökertilen uyuşturucu çetesinin lideri 65 yaşındaki ‘gangster nine’ çıktı

Reggie Bright (24) 15 yıl

Savcı Robert Hutchinson, “Bu normal bir aile değil. Deborah Mason ailesindeki kişileri bu organizasyon için istihdam etmiş. Bu durum hepsinin cezaevine gitmesine neden oldu” dedi.

Soruşturma kapsamında Mason ve ailesi yakından takip edildi. 20 Nisan 2023’te sabaha karşı kiralık bir araçla Harwich limanına gelen çete üyeleri, 20 dakika içerisinde kokain teslimatını alıp geri döndü. Ardından yedi ay boyunca kuryelerle uyuşturucu sevkiyatı yaptılar. Uyuşturucu gelirlerini büyüten aile üyeleri lüks bir yaşam sürdü, sık sık tatiller ve pahalı alışverişler yaptılar.

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Londra’da çökertilen uyuşturucu çetesinin lideri 65 yaşındaki ‘gangster nine’ çıktı

Demi Kendall (31), sırasıyla 13.5 yıl ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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#Londra#Uyuşturucu Çetesi#Gangster Nine

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