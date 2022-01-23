Londra’da Coffee Garden ile Türk kahvaltısı keyfi

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GENÇ iş insanı Halil Özbek’in açtığı Coffee Garden adlı mekânın açılışını Enfield Belediye Başkanı Sabri Özaydın yaparken, açılışa katılanlar arasında eşi Gökben Özbek, çocukları Bora Özbek, Menekşe- Haydar Özbek çiftti, iş kadını Yıldız Jasmine Armstrong ve diğer davetliler vardı.





‘GELECEĞE DAİR ÜMİTLENDİRİYOR’

Açılış kurdelesini kesen Belediye Başkanı Özaydın, “Bölgeye yeni işletmelerin gelmesi güzel bir duygu. Özellikle böyle bir zor zamanda pandemi zamanında yeni işletmelerin açılması bizi mutlu ediyor. Geleceğe dair ümitlendiriyor. Buranın benim için ayrı bir özelliği var. 5 Mayıs Perşembe günü yapılacak yerel seçimlerde bu bölgeden yeniden adayım. Bölgemde böyle bir yer açtığı için ve bizleri davet ettiği için Halil Bey’e teşekkür eder, hayırlı uğurlu olmasını isterim” dedi. İşçi Partili Türkiye kökenli Milletvekili Feryal Demirci Clark’da mekânı ziyaret etti. İş insanı Özbek tarafından karşılanan milletvekili Clark, uzun zamandır özlediği, zengin lezzet çeşitliliğinin kendi seçim bölgesine gelmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

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MİLLETVEKİLİNDEN DESTEK

Özbek’e, bölge halkına hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Clark, bölgedeki yaşlılarla bir araya gelmekten son derece mutluluk duyacağını belirtti. Clark, bu nedenle burada haftanın belirli günlerinde düzenleyeceği etkinliklerle yaşlılarla bir arada olacağını söyledi. İki katlı ve 50 kişilik oturma kapasitesi bulunan Coffee Garden 08.00- 18.00 saatleri arası açık. Açılıştan kapanışa kadar kadar kahvaltı hizmeti verilirken, 2 kişilik serpme kahvaltı 23 sterlin, 4 kişilik kahvaltı ise 44 sterline sunuluyor.

11 YILDIR İŞLETMECİLİK YAPIYOR

Çeşitler arasında taze meyve ve sebze suları, köfte ekmek, omlet ve menemen çeşitleri, Ayvalık tostu, kumru çeşitleri, salep ve Anadolu mutfağına özgü diğer lezzetler var. Kahvaltılı toplantı ve ikramlar için de tutulabilecek mekânın otopark sorunu bulunmuyor, ve 200 kişilik park yeri var. Halil Özbek, daha önce Londra’nın Leytonstone ve Turnpike Lane bölgesinde nargile kahveleri ve restoranı bulunan bir girişimci. Özbek, 11 yıldır işletmecilik yapıyor ve 35 kişiye iş olanağı sağlıyor.

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