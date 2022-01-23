Londra’da Coffee Garden ile Türk kahvaltısı keyfi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ev sahibinin kira oyunuEv sahibinin kira oyunu!#Kira Zammı
Demirören Şirketler Grubundan asılsız iddiaya 5 kuruşluk davaDemirören Şirketler Grubu'ndan asılsız iddiaya 5 kuruşluk dava!#Demirören Şirketler Grubu
Sosyal medyada günün konusu... Sevgilisine böbreğini bağışladı Önce aldatıldı sonra terk edildiSosyal medyada günün konusu... Sevgilisine böbreğini bağışladı! Önce aldatıldı sonra terk edildi#Sosyal Medya
Cem Bölükbaşı ile Salih Yoluç çarpıştı Korkutan kaza sonrası sporcularımızın durumu iyiCem Bölükbaşı ile Salih Yoluç çarpıştı! Korkutan kaza sonrası sporcularımızın durumu iyi#Cem Bölükbaşı
Son dakika... Düzcede zincirleme kaza Kazaya 30 araç karıştıSon dakika... Düzce'de zincirleme kaza! Kazaya 30 araç karıştı#Düzce
G.Sarayın efsane başkanına son görev Burak Elmas, Fatih Terim ve Ali Koç...G.Saray'ın efsane başkanına son görev! Burak Elmas, Fatih Terim ve Ali Koç...#Selahattin Beyazıt
Evli ve üç çocuk babası ama... Gerçeği fıtık ameliyatı olduğunda öğrendiEvli ve üç çocuk babası ama... Gerçeği fıtık ameliyatı olduğunda öğrendi #Fıtık
Kar yağışı ne kadar devam edecek Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladıKar yağışı ne kadar devam edecek? Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladı#Kar Yağışı
Kuş gribi paniği... Peş peşe alarm verdilerKuş gribi paniği... Peş peşe alarm verdiler!#Kuş Gribi
Bayraktar AKINCI TİHAnın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı Bayraktar AKINCI TİHA'nın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı#AKINCI
Koronavirüs aşısında yeni dönem... Pfizer CEOsu duyurduKoronavirüs aşısında yeni dönem... Pfizer CEO'su duyurdu!#Koronavirüs
Kaç derece ateş yüksek Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi miKaç derece ateş yüksek? Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi mi?#Covid-19
İlişkinin başında aşırı iyi davrananlara dikkat Aşk bombardımanı tehlikesi...İlişkinin başında aşırı iyi davrananlara dikkat! Aşk bombardımanı tehlikesi...#Aşk Bombardımanı
Kentin tüm girş-çıkışları kapalı Kar esareti... Yolcuların bekleyişi sürüyorKentin tüm girş-çıkışları kapalı! Kar esareti... Yolcuların bekleyişi sürüyor#Konya
Dört başı mamur bir seviyesizlikDört başı mamur bir seviyesizlik#Sedef Kabaş
HABERLERAvrupa Haberleri

Londra’da Coffee Garden ile Türk kahvaltısı keyfi

#İngiltere#Londra#AVRUPADAN HABERLER
Londra’da Coffee Garden ile Türk kahvaltısı keyfi

Londra’da Türkiye kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı semtlerden Enfield Lock, Türk kahvaltısı keyfinin bütün gün sürülebileceği bir mekâna kavuştu.

Haberin Devamı

GENÇ iş insanı Halil Özbek’in açtığı Coffee Garden adlı mekânın açılışını Enfield Belediye Başkanı Sabri Özaydın yaparken, açılışa katılanlar arasında eşi Gökben Özbek, çocukları Bora Özbek, Menekşe- Haydar Özbek çiftti, iş kadını Yıldız Jasmine Armstrong ve diğer davetliler vardı.

Londra’da Coffee Garden ile Türk kahvaltısı keyfi

‘GELECEĞE DAİR ÜMİTLENDİRİYOR’
Açılış kurdelesini kesen Belediye Başkanı Özaydın, “Bölgeye yeni işletmelerin gelmesi güzel bir duygu. Özellikle böyle bir zor zamanda pandemi zamanında yeni işletmelerin açılması bizi mutlu ediyor. Geleceğe dair ümitlendiriyor. Buranın benim için ayrı bir özelliği var. 5 Mayıs Perşembe günü yapılacak yerel seçimlerde bu bölgeden yeniden adayım. Bölgemde böyle bir yer açtığı için ve bizleri davet ettiği için Halil Bey’e teşekkür eder, hayırlı uğurlu olmasını isterim” dedi. İşçi Partili Türkiye kökenli Milletvekili Feryal Demirci Clark’da mekânı ziyaret etti. İş insanı Özbek tarafından karşılanan milletvekili Clark, uzun zamandır özlediği, zengin lezzet çeşitliliğinin kendi seçim bölgesine gelmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Londra’da Coffee Garden ile Türk kahvaltısı keyfi

MİLLETVEKİLİNDEN DESTEK
Özbek’e, bölge halkına hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Clark, bölgedeki yaşlılarla bir araya gelmekten son derece mutluluk duyacağını belirtti. Clark, bu nedenle burada haftanın belirli günlerinde düzenleyeceği etkinliklerle yaşlılarla bir arada olacağını söyledi. İki katlı ve 50 kişilik oturma kapasitesi bulunan Coffee Garden 08.00- 18.00 saatleri arası açık. Açılıştan kapanışa kadar kadar kahvaltı hizmeti verilirken, 2 kişilik serpme kahvaltı 23 sterlin, 4 kişilik kahvaltı ise 44 sterline sunuluyor.

Londra’da Coffee Garden ile Türk kahvaltısı keyfi

11 YILDIR İŞLETMECİLİK YAPIYOR
Çeşitler arasında taze meyve ve sebze suları, köfte ekmek, omlet ve menemen çeşitleri, Ayvalık tostu, kumru çeşitleri, salep ve Anadolu mutfağına özgü diğer lezzetler var. Kahvaltılı toplantı ve ikramlar için de tutulabilecek mekânın otopark sorunu bulunmuyor, ve 200 kişilik park yeri var. Halil Özbek, daha önce Londra’nın Leytonstone ve Turnpike Lane bölgesinde nargile kahveleri ve restoranı bulunan bir girişimci. Özbek, 11 yıldır işletmecilik yapıyor ve 35 kişiye iş olanağı sağlıyor.

Haberin Devamı

Londra’da Coffee Garden ile Türk kahvaltısı keyfi

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Londra#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe