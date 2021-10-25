Londra’da çifte kutlama

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KUTLAMAYA Azerbaycan’ın Londra Büyükelçisi Elin Süleymanov, Azerbaycan Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Vügar Ahmedov, büyükelçilik görevlileri, milletvekili ve Azerbaycan Parlamentosu Dışilişkiler Komitesi üyesi Javanshir Feyziyev, Lord Evans, Lord Hussein, milletvekili David Duguid, Hackney Belediye Meclis Üyesi Can Özşen, Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu Başkanı Jale Özer, Avrupa Irak Türkmenler Temsilcisi Sundus Abbas, İngiltere Türk Dünyası Dayanışma Platformu Başkanı Atilla Abacıoğlu, Britanya’daki Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Farida Panahova, Azerbaycanlı Öğrenciler Cemiyeti Başkanı Mirkazım Seyidzade, Dr. Ahmet Mehri ve oğlu Dr. Mesut Mehri, iş insanları, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Gecenin sonunda Büyükelçi Süleymanov, konuklarla Kafkas oyunu oynadı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Azerbaycan’ın Londra Büyükelçisi Elin Süleymanov, “İslam’da peygamberlikten sonra en yüce mertebe şehadettir. Ve şehitlerimize Allah rahmet eylesin” derken, ilk kez bir 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nde toprak bütünlüğünü tam anlamıyla sağlamış bir ülkenin büyükelçisi olarak konuştuğunu vurguladı. Büyükelçi “Bu tarihimizde daha önce görülmemiş bir şey. Hepinizi tebrik etmek istiyorum. Aynı zamanda bu bağımsızlığımızın 30’uncu yılını kutladığımız bir günde gerçekleşiyor” diye konuştu.

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‘BÜYÜK BORCUMUZ VAR’

Azerbaycan Evi başkanı Dr. Ali Tekin Atalar da, Azerbaycan takvimindeki iki özel günü birden kutladıklarını, 30 yıl önce 18 Ekim 1992’de, Azerbaycan’ın Sovyetler Birliği zincirini kırdığını hatırlattı. Atalar, “1 milyon Azeri, Bakü’deki Azatlık Meydanı’nda bağımsızlık talebiyle toplandı. Büyük bir risk almışlardı çünkü ayaklanan halklar, acımasızca ezilmişti. Ama geri adım atmadılar ve Cumhuriyet yeniden kuruldu” dedi. Atalar ayrıca, Karabağ’da 30 yıldan uzun süredir işgal altında tutulan Azerbaycan topraklarında 3 binden fazla cesur askerin şehit olduklarını vurguladı ve “Onlara büyük bir borcumuz var” diye konuştu.

Etkinlikte söz alan Lord Jonathan Evans, “İngiltere ve Azerbaycan, halklarımız için daha iyi bir gelecek ve bölgedeki herkes için güvenli bir ortam yaratmakta güçlerini birleşmiştir” dedi. Lord Hussain de, “Karabağ ve halkının özgürleşmesinden özellikle çok memnunum çünkü Ben Keşmirliyim ve kendim de Karabağ’daki durumu anlayabiliyorum. Keşmir halkının da kendi özgürlüklerini kutlayacağı günün geleceğini umuyorum. Kendini Sovyetler’den özgürleştiren Azerbaycan halkı için çok mutluyum ve tabii Ermeni saldırganlığından kurtulan Karabağ halkı için de” ifadelerini kullandı.

Geleneksel Azerbaycan danslarının sergilendiği gecenin sonunda Hürriyet’e konuşan Büyükelçi Elin Süleymanov, “Azerbaycan halkının bu büyük bayramını aynı zamanda zafer gününü kutlamak büyük bir heyecandı bizim için. Büyük bir şenlikti. Aynı zamanda zor günlerimizde bizimle birlikte olan Türk kardeşlerimize de derin teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Türkiye, bugün Azerbaycan’ın en büyük dostudur, en büyük kardeşidir. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, gazilerimizi Allah korusun, Allah büyük başkumandanımız İlham Aliyev’i de başımızdan eksik etmesin” dedi.