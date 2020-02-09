Londra’da Can Yücel’in ‘Bahar Noktası’ sahnelenecek

MODERN Türk edebiyatının sevilen şairi Can Yücel’in tanınmış eseri ‘Bahar Noktası’ 23-27 Şubat 2020 tarihleri arasında Dalston bölgesindeki Arcola Türk Tiyatrosu’nda tiyatroseverlerle buluşacak. Ala Turka ekibinin eski ve yeni oyuncuları, bir araya geldikleri bu oyunda tüm seyircilerini sihirlerle ve sürprizlerle dolu bir hikayeyi izlemeye davet ediyorlar. Bir masal tadında yazılmış kodmedi türündeki oyun, deniz kenarında geçiyor. Buradaki eşraf, genç aşıklar, balıkçılar ve sudan çıkan periler, maceralarla dolu yanlışlıkların hepsini tatlıya bağlarlar. Bir rüya gibi geçen olaylar, acemiliğiyle meşhur bir gösteriyle son bulur.





5 YAŞ VE ÜZERİ ÇOCUKLAR DA İZLEYEBİLİRLER

Geçtiğimiz yıllarda ‘Yedi Kocalı Hürmüz’ ve ‘Deli Dumrul’un da yönetmenliğini yapan Naz Yeni, ‘Bahar Noktası’ için, “Zengin dili ve etkileyici şiirselliği ile büyükler için yazılmış olsa da, hareketli sahneleri sayesinde 5 yaş ve üzeri küçüklerin de aileleri eşliğinde severek izleyebileceği bir oyun amaçladık” diyor.

Creative Disruptions Festivali’ne dahil olan oyun Türkçe oynanacak ve orijinal dili olan İngilizce çevirisi de üstyazılar ile takip edilebilecek.” Biletler: £12/£15 https://www.arcolatheatre.com