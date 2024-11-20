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Londra’da Bülent Ecevit Türk Okulu açıldı

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#Londra#Bülent Ecevit Türk Okulu#AVRUPADAN HABERLER
Londra’da Bülent Ecevit Türk Okulu açıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 11:02

Türkiye’nin önemli liderlerinden biri olan, halkın sevgisini kazanmış, ‘Kıbrıs Fatihi’ Bülent Ecevit’in ismini taşıyan ‘Bülent Ecevit Türk Okulu’ Londra’da törenle açıldı.

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AÇILIŞA, Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin, Harlow milletvekili Chris Vince, Konsey Başkanı Kenan Nafi, dernek yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, aileler ve çevrede yaşayan vatandaşlar katıldı. Okul Başkanı İrfan Davulcular, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Harlow ve çevresindeki Türk toplumuna hizmet sunmaktan mutluluk duyuyoruz. İngiltere’nin Essex ve Hartfordshire bölgelerine son altı yılda Türkçe konuşan ailelerin yoğun bir şekilde yerleşmesiyle birlikte, çocuklarımızın Türkçeyi öğrenme ve kültürümüzü yaşatma ihtiyacı daha da belirgin hale gelmiştir. Okulumuzun kuruluş amacı, sadece Türkçeyi öğretmekle sınırlı kalmayıp, çocuklarımızın Türk kültürünü, geleneklerini ve tarihini daha yakından tanımalarını sağlamaktır.”

Londra’da Bülent Ecevit Türk Okulu açıldı

İrfan Davulcular, KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin, Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş (soldan sağa).

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‘BU OKUL BÜYÜK BİR FIRSAT’
“Ana dil öğrenimi, çocuklarımızın kimliklerini sağlamlaştırarak kendilerine olan güvenlerini artırır ve onları çift kültürlü bir ortamda hayata hazırlar. Dilimizi ve kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak, toplumumuzun devamlılığını sağlamak için büyük bir önem taşımaktadır. Bülent Ecevit Türk Okulu, çocuklarımızın İngiltere’deki eğitim hayatlarına katkıda bulunarak kültürel bağlarını güçlendirmek ve aidiyet hissini pekiştirmek amacıyla kurulmuştur. Çocuklarımızın, burada Türkçeyi öğrenirken aynı zamanda birbirleriyle bağ kurmaları, ortak değerler etrafında birleşmeleri ve güçlü bir dayanışma duygusu geliştirmeleri için bu okul büyük bir fırsattır. Okulumuzun sunduğu eğitimle, gençlerimizin gelecekte her iki kültürü de anlayabilen, saygılı ve donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı hedefledik.”

Londra’da Bülent Ecevit Türk Okulu açıldı

Londra’da Bülent Ecevit Türk Okulu açıldı

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#Londra#Bülent Ecevit Türk Okulu#AVRUPADAN HABERLER

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