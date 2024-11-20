Londra’da Bülent Ecevit Türk Okulu açıldı

Haberin Devamı

AÇILIŞA, Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin, Harlow milletvekili Chris Vince, Konsey Başkanı Kenan Nafi, dernek yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, aileler ve çevrede yaşayan vatandaşlar katıldı. Okul Başkanı İrfan Davulcular, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Harlow ve çevresindeki Türk toplumuna hizmet sunmaktan mutluluk duyuyoruz. İngiltere’nin Essex ve Hartfordshire bölgelerine son altı yılda Türkçe konuşan ailelerin yoğun bir şekilde yerleşmesiyle birlikte, çocuklarımızın Türkçeyi öğrenme ve kültürümüzü yaşatma ihtiyacı daha da belirgin hale gelmiştir. Okulumuzun kuruluş amacı, sadece Türkçeyi öğretmekle sınırlı kalmayıp, çocuklarımızın Türk kültürünü, geleneklerini ve tarihini daha yakından tanımalarını sağlamaktır.”

Haberin Devamı

‘BU OKUL BÜYÜK BİR FIRSAT’

“Ana dil öğrenimi, çocuklarımızın kimliklerini sağlamlaştırarak kendilerine olan güvenlerini artırır ve onları çift kültürlü bir ortamda hayata hazırlar. Dilimizi ve kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak, toplumumuzun devamlılığını sağlamak için büyük bir önem taşımaktadır. Bülent Ecevit Türk Okulu, çocuklarımızın İngiltere’deki eğitim hayatlarına katkıda bulunarak kültürel bağlarını güçlendirmek ve aidiyet hissini pekiştirmek amacıyla kurulmuştur. Çocuklarımızın, burada Türkçeyi öğrenirken aynı zamanda birbirleriyle bağ kurmaları, ortak değerler etrafında birleşmeleri ve güçlü bir dayanışma duygusu geliştirmeleri için bu okul büyük bir fırsattır. Okulumuzun sunduğu eğitimle, gençlerimizin gelecekte her iki kültürü de anlayabilen, saygılı ve donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı hedefledik.”