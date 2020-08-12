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Hürriyet
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Avrupa
AA
Haber Giriş: 12.08.2020 - 10:54,Son Güncelleme:

Londra’da binlerce kişi evsiz kalabilir

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Londra’da binlerce kişi evsiz kalabilir
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Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, her 4 kişiden birinin kirasını ödemekte zorlandığını belirterek, Londra’da binlerce kişinin evsiz kalabileceği uyarısında bulundu.

BBC’nin haberine göre, Sadık Khan, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan “Kiracılara 3 ay boyunca tahliye işlemi başlatılamayacağı” kararının 23 Ağustos’ta sona ereceğini hatırlatarak, bunun “Tahliye tsunamisi”ne yol açacağını kaydetti. Khan, her 4 Londralı’dan birinin kirasını ödemekte zorlandığına dikkati çekerek, hükümetin kiracıların sorunlarının çözümüne yönelik adım atması gerektiğini aktardı. Tahliye işlemlerinin yeniden uzatılması çağrısında bulunan Khan, “Tahliye yasağı sona erdiğinde, hükümet Londra’daki binlerce kiracının karşılaşacağı korkunç olasılığı hesaplamalı. Sorun çözülmezse binlerce kişinin evsiz kalacağı bir trajediye şahitlik edebiliriz. Sokaklarda zorlanan bir insan seliyle karşılaşabiliriz” ifadelerini kullandı. İngiltere’de Kovid-19 ile mücadelede acil eylem planı kapsamında, ev sa­hiplerinin üç ay boyunca kiracılara yönelik evden çıkarma işlemi başlatamayacağı ve ge­rekirse bu sürenin uzatılabilece­ği kararı alınmıştı.

 

 

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