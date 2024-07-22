Londra’da aşure paylaşımı!

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KARDEŞLİK, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan aşure lokmasına Londra ve civarından binlerce kişi katıldı. Devasa kazanlarda pişirilen aşureler çok sayıda davetliyle paylaşıldı. Yaklaşık 6 bin tas aşure dağıtıldığı belirtildi. Yadigar Aslan Ana’nın çerağ uyandırması ve aşure gülbengi vermesinin ardından saz hocası Mustafa Kılçık’ın üç nefes okumasıyla, cemevi mutfağında pişirilen aşurenin paylaşımına

başlandı.

