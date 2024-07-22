Londra’da aşure paylaşımı!

Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 11:51
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İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM-Cemevi) geleneksel aşure paylaşımını Londra’nın kuzeyindeki Wood Green’deki yerleşkesinde pazar günü gerçekleştirdi.
KARDEŞLİK, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan aşure lokmasına Londra ve civarından binlerce kişi katıldı. Devasa kazanlarda pişirilen aşureler çok sayıda davetliyle paylaşıldı. Yaklaşık 6 bin tas aşure dağıtıldığı belirtildi. Yadigar Aslan Ana’nın çerağ uyandırması ve aşure gülbengi vermesinin ardından saz hocası Mustafa Kılçık’ın üç nefes okumasıyla, cemevi mutfağında pişirilen aşurenin paylaşımına‘BİNLERCE CANA AŞK OLSUN’
başlandı.
Sunumu Hasret Bozdoğan’ın yaptığı etkinliğin ilk konuşmacısı Haringey Belediyesi Başkanı Sue Jameson
oldu. Jameson, etkinliğe davet edilmesinin büyük bir onur olduğunu söyleyerek, İngiltere’deki Alevi kurumlarının topluma sunduğu hizmetin paha biçilemez olduğunu dile getirdi. Britanya Alevi Federasyonu (BAF) Eş Başkanı Dilek İncedal da konuşmasında, “İnancımızı yaşatmak ve aktarmak çok önemli. Burada olmanız çok değerli. Aşure meşakkatli bir iş. Katkı sunan, dayanışma gösteren canlarımıza sonsuz teşekkürler” diyerek katılımcıları selamladı. İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi
Başkanı İbrahim Has, “Aşuremiz, farklılıklarımızı zenginlik görüp, ‘bir olmak, iri olmak, diri olmaktır.’ Aşuremize maddi manevi lokmalarını katan, hazırlayan, pişiren, pay eden yüzlerce cana aşk olsun” ifadelerini kullandı.BİRLİK VE UYUMUN SEMBOLİ
Aşure etkinliğinde son olarak Haringey Belediye Meclisi Lideri Peray Ahmet adına Belediye Meclis Üyesi Ajda Ovat konuştu. Aşurenin Alevi toplumu için kutsallığını vurgulayan Ovat, dağıtılan aşurenin birlik ve uyumun sembolü olduğunu dile getirdi. Ovat, bu özel etkinliğe davet edilmekten büyük onur duyduğunu kaydetti. Etkinliğin katılımcıları arasında milletvekili Bambos Charalambous, Haringey Belediyesi Lideri Peray Ahmet, Belediye Meclis üyesi Erdal Doğan ve Ajda Ovat, BAF Eş Başkanı Müslüm Dalkılıç ile Haringey geçmiş dönem belediye başkanlarından Ali Gül Özbek ile Britanya Alevi Federasyonu (BAF) Kurucu Başkanı İsrafil Erbil de vardı. Muharrem ayı sebebiyle cemevinde düzenlenen aşure günü etkinliğine merkezi Canary Wharf bölgesinde olan Londra Atatürk
Okulu Müdür Yardımcısı Nurhan Kabakcı, okul müdürü Canan Ejder ve öğrencilerden bir grup düzenlenen aşure günü etkinliğine katılan, Alevilik inancı ile ilgili bilgi aldılar.