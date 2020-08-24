MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriLondra’da arızalanan ünlü Kule Köprüsü, trafiği felç etti
GeriAvrupa Londra’da arızalanan ünlü Kule Köprüsü, trafiği felç etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
DHA / Fotoğraflar: AFP
Haber Giriş: 24.08.2020 - 10:21 | Son Güncelleme:

Londra’da arızalanan ünlü Kule Köprüsü, trafiği felç etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Londra’da arızalanan ünlü Kule Köprüsü, trafiği felç etti
Abone Olgoogle-news

İngiltere’nin başkenti Londra’daki ünlü Kule Köprüsü, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle açık kaldı. Köprüye giden araçlar başka yollara yönlendirilince trafik kilitlendi.

İngiltere’nin başkenti Londrada bulunan ve 1886 yılında inşasına başlanan tarihi Kule Köprüsü, arızlandı. Köprü arıza yüzünden açılıp kapanmayacak hale gelince, bölgede onlarca araç beklemek kaldı. Köprünün başında bekeleyen araçlar polis tarafından başka yollara aktarıldı. Yerel medya, köprünün bir saat sonra tekrar trafiğe açıldığını duyurdu.

Londra’da arızalanan ünlü Kule Köprüsü, trafiği felç etti

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle