Londra’da Anadolu Kültür Sanat Merkezi kapılarını bir konserle açıyor

Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 18:29
Sanat ve toplumu buluşturmayı hedefleyen Anadolu Kültür Sanat Merkezi, 14 Aralık Cumartesi günü İngiltere’nin başkenti Londra’da Universal Art Collective (UAC) iş birliğiyle düzenlenen özel bir konserle kapılarını açacak.
Old Library Building Compton Crescent, N17 7LD adresinde saat 19.00’da başlayacak etkinlik, sanatın birleştirici gücüyle toplumları buluşturmayı ve kültürlerarası bağları güçlendirmeyi hedefliyor. Açılış konserinde ünlü sanatçılar Hüseyin Turan, Gülseven Medar, Çiğdem Aslan, sahne ismiyle Xayal (Adın Fetih Ata) sahne alacak. Sunumuyla Prof. Dr. Selçuk Göldere de etkinliğe katkı sağlayacak. Universal Art Collective (UAC, ülkelerinden zorunlu veya değişen konjonktürel nedenlerle ayrılmış sanatçıları bir araya getiren bir kolektif. Temel amacı, sanatçıların eserlerini ve seslerini geniş kitlelere ulaştırmak ve evrensel değerleri estetik bir kanalla vurgulayarak gelecek nesillere aktarmak.
SANATLA BAĞLAR GÜÇLENECEK
Farklı kültürlerden sanatçıları buluşturan UAC, özellikle müzik, tiyatro ve sinema
gibi sanat dallarında etkinlikler düzenliyor ve sanat aracılığıyla toplumlar arasında köprüler kurmayı amaçlıyor. Etkinliğin bir diğer destekçisi olan Bozca-Der, Sivas’ın Gürün ilçesinden İngiltere’ye göç edenlerin oluşturduğu bir dernek olarak kültürel bağları koruma misyonunu üstleniyor. Dernek, bu projeyle sanatçıları ve toplumu bir araya getirerek kültür mirasını yaşatmayı hedefliyor. Universal Art Collective (UAC) her ay düzenlenecek etkinliklerle birçok sanatçıyı dinleyicilerle buluşturmayı planlıyor. Festivaller, söyleşiler, tanıtımlar, sahne performansları, sergiler ve sanat eğitim atölyeleri düzenleyerek İngiltere’deki Türkiye kökenli toplulukların sanatla bağlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.