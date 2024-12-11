Londra’da Anadolu Kültür Sanat Merkezi kapılarını bir konserle açıyor

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Old Library Building Compton Crescent, N17 7LD adresinde saat 19.00’da başlayacak etkinlik, sanatın birleştirici gücüyle toplumları buluşturmayı ve kültürlerarası bağları güçlendirmeyi hedefliyor. Açılış konserinde ünlü sanatçılar Hüseyin Turan, Gülseven Medar, Çiğdem Aslan, sahne ismiyle Xayal (Adın Fetih Ata) sahne alacak. Sunumuyla Prof. Dr. Selçuk Göldere de etkinliğe katkı sağlayacak. Universal Art Collective (UAC, ülkelerinden zorunlu veya değişen konjonktürel nedenlerle ayrılmış sanatçıları bir araya getiren bir kolektif. Temel amacı, sanatçıların eserlerini ve seslerini geniş kitlelere ulaştırmak ve evrensel değerleri estetik bir kanalla vurgulayarak gelecek nesillere aktarmak.