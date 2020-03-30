Londra’da 5 Türk’ü daha koronadan kaybettik

HACI Ali Doğuş (49) ve Mehmet Erdoğan’ın (78) koronavirüsten yaşamını yitirmesinin ardından cumartesi günü de 93 yaşındaki H. E. adlı vatandaşımız koronavirüsten öldü. North Middlesex Universitesi Hastanesi’nde vefat eden H. E.’nin önümüzdeki günlerde Türkiye’de toprağa verileceği ifade edildi. Daha önce de aynı hastanede koronavirüsten bir ‘kurban’ veren E. ailesinden görüştüğümüz A. E., 10 gündür ailecek evde karantinada tutulduklarını söyledi.

KİMSESİZLER YURDUNDA ÖLDÜ

Londra’ya 50 yıl önce gelen 78 yaşındaki Safi Levent de, Tottenham bölgesinde yaşadığı kimsesizler yurdunda koronavirüsten öldü. Alzheimer hastası olan Levent’in ölüm haberini iş insanı Tuncel Nalbantoğlu duyurdu: “Levent ile Londra’ya geldiğinden beri uzun süre beraber çalıştık. İngiliz bir hanım ile evli ve üç çocuk babasıydı. Çocuklarının üçü de engelli olarak doğduğu için hayatı bu çocuklara hizmet etmekle geçti. Bu arada kendi sağlığını da kaybetti, çalışamaz hale geldi. 10 yıl önce çocuklarından biri vefat etti, 8 yıl önce de eşini kaybetti. Diğer iki çocuğu ile engellilere hizmet veren bir bakımevinde kalıyordu. Kaldığı bakımevinde maalefsef koronavirüsten can verdiğini üzülerek öğrendik” dedi. ÖLÜM HABERİNİ DAMADI DUYURDU

Koronavirüs 77 yaşındaki Kıbrıslı bir Türk’ün daha canını aldı. Queen’s Hastanesi’de bir haftadır tedavi altına bulunan Güney Tarzan, dün sabah hayatını kaybetti. 3 kız ve bir erkek çocuğu annesi Tarzan’ın, şeker hastalığı vardı. Acı haberi Tarzan’ın damadı Ahmet Ercüment, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda “Ciğerimizi yaktın korona” sözleriyle duyurdu. Londra’da Türkiye kökenli topluma cenaze servisi hizmeti veren Anatolia Funeral Services sahibi Bektaş Kılıç da koronavirüsten ölen bir vatandaşımızın salı günü toprağa verildiğini, yarın ve çarşamba günü de diğer kişilerin toprağa verileceğini söyledi.