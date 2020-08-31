Londra’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

EDMONTON bölgesindeki Kervan Sofrası’nda düzenlenen etkinlikte dernek başkanı Arife Redvan, derneğin onursal başkanı iş insanı Nural Ezel, eşi Aycan Ezel, derneğin Mali İşler Sorumlusu Mali Müşavir Tevfik Zekai, İngiltere Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Ertuğrul Mehmet, İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Başkanı Osman Ercen, Başkan Yardımcısı İrfan Davulcular, TTFF Fikstür Sekreteri Kemal Soyer, Dr. Neriman Sevda ve Kanal T Temsilcisi Duygu Tağmaç da hazır bulundu. Saat 12.00’de başlayan ve üç saat süren kutlamanın açılış konuşmasını Başkan Arife Redvan gerçekleştirdi. Bazı spor kulübü, dernek, okul temsilcileri, üyeleri ve duyarlı dostların katılması ile gerçekleşen kutlama dolayısıyla restoranın her yerine bayraklar asıldı. Redvan, Zafer Bayramı’nın 98. yılının idrak edildiğini belirterek, Londra’da 18 yıldır birçok etkinliği en anlamlı bir şekilde gerçekleştiren Limasollular Derneği’nin bu kutlamayı da gururla gerçekleştirdiğini kaydetti.





‘CUMHURİYET’İN ÇOCUKLARIYIZ’

Redvan şunları söyledi: “Bugün bizler Londra’da yaşıyoruz ama İngiliz gemileri ile yurt dışında kaçanların değil, yokluk içinde Cumhuriyeti kuranların torunlarıyız. Türklük tarihinin en önemli zaferinin 98’inci yılını kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Elimizde bayraklarımız gönlümüzde vatan aşkımız ve iman dolu göğsümüzü gere gere buralarda yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyoruz. 30 Ağustos Bayramımız kutlu olsun.” Etkinliğin katılımcıları şiirler ve marşlar eşliğinde coşku, heyecan ve mutluluk yaşadı. Kutlama sonunda, Anıtkabir’den getirtilen çeşitli hediyelik eşyalar, yapılan çekilişte sahiplerine ulaştı.



