Londra’da ‘20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü’ kutlanacak

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Londra Fenerbahçeliler Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Kolları Başkanı Serpil Delice, konuyla ilgili şunları söyledi: “20 Eylül’de Londra’da ‘Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü’ için bir etkinlik yapacağız. Etkinliğimiz 19.30’da kısa bir panelle başlayacak. Konuşmacılardan Ece Özdemiroğlu, Çimen Doğan, Rukiye Balcı ve Carmela Garcia, ‘Bir kadın olarak bu kadar zorluk içinde nasıl ayakta kalmayı başardınız ve nasıl yükseldiniz?’ sorusuna yanıtlar verecekler. Sonrasında benim yazıp yönettiğim ve Fenerbahçe London üyeleri Berkan Sezek, Ezel Esna, Ali Yıldırım, Emin Şahin, Samet Tokalaçoğlu’nun görev aldığı, konusu kadınların günlük hayatta uğradıkları ayrımcılıklar ve zorbalıklar olan kısa bir gösteriyle devam edip, Fenerbahçe marşları ile son bulacak.” Etkinlik Kuzey Londra’nın Harringay semtindeki Beans&Barley adlı mekânda gerçekleşecek. Etkinlinliğe katılım ücretsiz ancak oturma düzeninin ayarlanabilmesi açısından gelmek isteyenlerin isimlerini yazdırması gerekiyor.

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FENERBAHÇELİ KADINLAR GÜNÜ NEDİR?

Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü ile ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 20 Eylül 2011’de Ülker Stadı’nda Fenerbahçeli kadın ve çocuk taraftarların önünde oynanan Manisaspor maçı hatırlatılarak, şöyle denildi: “Tam 13 yıl önce bugün, 41 bin 663 kadın ve çocuk taraftarımız, dünya futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir duruşla; Fenerbahçemizin sonsuza kadar ayakta kalacağını tüm dünyaya haykırdılar. Armamızı, formamızı gurur ve onurla sahiplenen Fenerbahçeli kadınların, 20 Eylül 2011’de gerçekleştirdiği, şanlı tarihimizdeki en önemli kenetlenmelerden biri olan bu duruş, bir daha asla silinmemek üzere kalplerimize ve akıllarımıza kazındı. Futbolu bilmedikleri, pozisyonları anlamayacakları, tribün kültüründen uzak oldukları söylenen, ‘seyirci cezalı’ olduğumuz maçta stadımıza girmelerine izin verilen Fenerbahçeli kadınlar; bir kulübü nasıl sevip, tarihini, değerlerini ve alın terini nasıl sahiplenebileceklerini tüm dünyaya gösterdiler, Fenerbahçe’nin en kıymetli ödülü oldular.”