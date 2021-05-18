Londra’da 1’i Türk 11 çocuk kayıp!

İNGİLİZ hayır kuruluşu Missing People’ın (Kayıp insanlar) internet sitesinde sıraladığı Londra’dan kaybolan diğer gençlerin isimlerini Corey James, Tu Quang Nguyen, Reece Maynard, Le Thi Suong, Ali Khalifa, Hoan Tran, Tuan Le, Serhan Doğaner, Arber Axhami, Marques Walker ve Anun Prendergast. Kuruluş, bu çocukların aileleriyle kavuşturulabilmesi için yardım çağrısı yaptı ve görenlerin kuruluşun internet sitesine bildirmeleri istendi.

EVDE MUTSUZ OLMALARI

Missing People UK’e göre, çocukların kaybolmasındaki en sık görülen nedenler, evde mutsuz olmaları, kavgalı bir ortam ve ihmal olduğunu belirtti. Ayrıca, cinsel istismar ve suç örgütleri tarafından istismar edilme riski ve psikolojik sorunlar da çocukların kaybolmasında rol oynayan diğer nedenler olarak sıralandı.