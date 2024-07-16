Londra’da ‘15 Temmuz Türkiye’nin Demokrasi Zaferi’ paneli

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İngiltere Parlamentosu karşısındaki Queen Elizabeth II Centre’da düzenlenen panel, şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Panelin açılış konuşmalarını, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Lordlar Kamarası Üyesi Qurban Hussain ve İngiliz Türk Birliği (BTA) Başkanı Murat Şükrü Acar yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da panelin açılışında katılımcılara video mesajla hitap etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, yayınlanan video mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türk demokrasisinin nice badireyi atlattığını ve rüştünü 15 Temmuz’da bütün dünyaya ispat ettiğini bildirdi.



Altun konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Her fırsatta Türkiye’ye demokrasi dersi vermeye kalkan ülkeler maalesef bu başarı karşısında tutarlı bir tutum sergilemediler. Milletimizle yeteri kadar dayanışma sergilemediler. Darbeci suçlulara sığınma hakkı verdiler. Bu iki yüzlü tutuma, siz kıymetli katılımcıların ve demokrasi ve özgürlüklere inanan tüm insanların bir kez daha dikkatini çekmek istiyorum.” Demokrasiyi tehdit eden FETÖ gibi yapılara arka çıkan ülkelerin değil, demokratik birikimi ve olgunluğuyla Türkiye’nin örnek alındığının altını çizen Altun, şunları kaydetti: “Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken 15 Temmuz’da vatan için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli konuşmacılara ve katılımcılara bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün burada yapılacak konuşma ve müzakerelerin, dünyamızın daha adil ve özgür olmasına katkıda bulunmasını dilerim.”Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, panelin açılışında yaptığı konuşmada, FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, aziz Türk milleti ve kahraman güvenlik güçleri sayesinde bozguna uğratıldığını belirtti. Büyükelçi Ertaş, yurt içinde sürdürülen mücadele sonucunda sıkışan terör örgütünün, yurt dışı faaliyetlerine ağırlık vermeye yöneldiğine değinerek, FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasıyla mücadelenin, Türk dış politikasının öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunun altını çizdi. Ertaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yabancı muhataplarımızla yaptığımız temaslarda, gizli kült niteliğine haiz FETÖ’nün sadece ülkemiz için değil, kendileri için de güvenlik tehdidi oluşturduğunu vurguluyoruz. Örgütün kendisine siyasi ve ekonomik nüfuz alanları yaratmayı amaçladığını, gizli suç ve casusluk örgütü gibi çalıştığını anlatıyoruz.”Lordlar Kamarası Üyesi Qurban Hussain ise, “Türkiye’de demokrasiyi rayından çıkarmaya çalışanlar oldu ve Türk milleti bir araya gelerek kendi ülkesini, demokrasisini o kadar başarılı şekilde savundu ki, milleti bölmeye çalışanlar başarısız oldu ve Türk milleti bir arada durdu” ifadelerini kullandı.BTA Başkanı Murat Şükrü Acar da demokrasi ve milli iradeye yönelik gerçekleştirilen hain darbe girişimini unutmadıklarını ve asla unutmayacaklarını dile getirdi. Acar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara inen milyonlarca vatandaşımız tankların, helikopterlerin ve savaş uçaklarının karşısında korkusuzca durarak demokrasisine sahip çıkmıştır” diye konuştu.Açılış konuşmalarının ardından Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Büşra Karaduman Aktuna moderatörlüğünde düzenlenen panelde 15 Temmuz gazisi Tayyip Ayvalıoğlu, oyuncu Sinan Albayrak, Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Enes Bayraklı, hukukçu ve Manchester Belediyesi Meclis Üyesi Jawad Amin ve oyuncu Sinan Albayrak konuştu. İngiliz hukukçu Amin, darbe girişiminin ardından Türkiye’yi ziyaret ettiğini söyleyerek, İstanbul’da bulunduğu süre boyunca tanıştığı pek çok kişinin herhangi bir parti fark etmeksizin sadece demokrasiyi korumak için sokağa çıktıklarını kendisine anlattığını belirtti.