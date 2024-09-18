Londra Yunus Emre Enstitüsü’nden Karagöz & Hacivat atölyesi

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7-12 yaş arası çocuklar, bu yaratıcı atölyelerde kendi kuklalarını yaparak Karagöz & Hacivat’ın büyülü dünyasına adım atacaklar. Detaylar ve başvuru için yeelondon.org.uk adresinden bilgi alabilir. Londra Yunus Emre Enstitüsü, 2018 yılında başlattığı Karagöz & Hacivat projesiyle İngiltere’de büyük ilgi görüyor. Osmanlı’dan günümüze uzanan bu geleneksel gölge oyunu, çocuklara ve yetişkinlere Türk kültürünü eğlenceli ve eğitici bir şekilde tanıtıyor. Bursa Karagöz ve Hacivat Müzesi’nde eğitim almış ödüllü tiyatro oyuncusu Mengü Türk tarafından sahnelenen oyunlar, hem İngilizce hem de Türkçe olarak sunuluyor.

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