Londra Yunus Emre Enstitüsü’nden Karagöz & Hacivat atölyesi

Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 09:57
Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE London), 26 Ekim ve 2 Kasım’da çocuklar için düzenleyeceği Karagöz & Hacivat atölyeleriyle bir kez daha sahneye çıkıyor.
7-12 yaş arası çocuklar, bu yaratıcı atölyelerde kendi kuklalarını yaparak Karagöz & Hacivat’ın büyülü dünyasına adım atacaklar. Detaylar ve başvuru için yeelondon.org.uk adresinden bilgi alabilir. Londra Yunus Emre Enstitüsü, 2018 yılında başlattığı Karagöz & Hacivat projesiyle İngiltere’de büyük ilgi görüyor. Osmanlı’dan günümüze uzanan bu geleneksel gölge oyunu, çocuklara ve yetişkinlere Türk kültürünü eğlenceli ve eğitici bir şekilde tanıtıyor. Bursa Karagöz ve Hacivat Müzesi’nde eğitim almış ödüllü tiyatro oyuncusu Mengü Türk tarafından sahnelenen oyunlar, hem İngilizce hem de Türkçe olarak sunuluyor.KEYİFLİ BİR DENEYİM SUNUYORLARLondra
’da Riverley Primary School, Leighton House Müzesi, Cambridge Türk Okulu ve Horizon Romsey Community Centre gibi birçok prestijli mekânda sahnelenen gösteriler, çocuklara keyifli bir deneyim sunarken, kültürel çeşitlilik ve birlikteliğe de katkıda bulunuyor. Gösterilere ek olarak kukla yapımı atölyeleri de düzenleniyor. Proje, 2022 yılında Uluslararası Okullar Tiyatro Birliği (ISTA) tarafından düzenlenen ve 90’ın üzerinde tiyatro öğrencisinin katıldığı TaPS Perspectives programında büyük ilgi gördü. Ayrıca, 2024 yılında Mountview Academy’nin Peckham Sessions Open House etkinliğinde Mengü Türk’ün liderliğinde kukla yapımı atölyesi gerçekleştirildi. Aileler ve çocuklar, kendi karakterlerini yaparak bu yaratıcı deneyime katılma fırsatı buldular. Yapılan yazılı açıklamada “26 Ekim ve 2 Kasım’da düzenlenecek atölyelerle ilgili başvuru ve daha fazla bilgiye yeelondon.org.uk adresinden ulaşabilirsiniz. Bu atölyede yer almak ve Türk kültürünü bir kez daha keşfetmek için kaçırmayın” ifadesi de yer alıyor.