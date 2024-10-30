Londra Yunus Emre Enstitüsü’nde Cumhuriyet Bayramı coşkusu

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ETKİNLİKLER, geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz & Hacivat Kukla Atölyesi ile başladı. Ödüllü tiyatro oyuncusu Mengü Türk ile Karagöz ve Hacivat kuklalarını kendi hayal güçlerine göre tasarlayan çocuklar, atölyede, Türk gölge oyunlarının tarihi hakkında bilgi aldılar ve kuklaları boyandıktan sonra kendi gölge oyunlarını sergilediler. Küçük katılımcılar, kendi elleriyle yaptıkları kuklalarla eğlenceli anlar yaşarken, Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusu da doyasıya yaşadılar.

‘BENİM ÜLKEM ATLASI’

Öğleden sonra gerçekleşen ikinci etkinlikte, Fibula Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni Reyyan Büyükgümüş’ün liderliğinde “Benim Ülkem Atlası” adlı etkinlik yapıldı. Bu etkinlikte, çocuklar Türkiye’nin farklı şehirlerini ve tarihi bölgelerini eğlenceli oyunlar eşliğinde keşfetme fırsatı buldular. Ayrıca, her biri Türkiye’nin bir şehrini ve o şehre ait özellikleri içeren kendi kartpostallarını da tasarladılar. Yetmişin üzerinde katılımcıyla gerçekleşen her iki etkinlikte çocukların coşkusu ve yaratıcılıkları, bayram coşkusunu artırdı. Londra Yunus Emre Enstitüsü olarak, böyle anlamlı bir günde ailelerle bir araya gelmekten mutluluk duyuldu. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, geleneklerin yaşatılması ve çocuklara bu değerlerin aktarılması adına önemli bir adım oldu.