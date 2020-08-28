Londra Yeşilçam emektarı Ali Şakar’ı kaybetti

MERHUMUN kardeşi Pakize Şakar, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, abisinin cenaze işlemleri ardından vasiyeti üzerine Londra’da toprağa verileceği söyledi. Ali Şakar, Adana’nın Saimbeyli köyüne bağlı Kırıkkilise mezrasında 1950 yılında dünyaya geldi. Yaşamı Western filmlerine konu olabilecek zenginlik ve ilginçliklerle dolu. Şakar, 1979 yılından bu yana Londra da yaşıyordu. İngiltere’de çevirdiği filmlerden, tekstil ve düğün sektörüne kadar çok yönlü ve renkli bir sima olarak hafızalarda yer eden Şakar, askerliği sırasında zamanın Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler’in muhafızlığını yapmış.





YİRMİNİN ÜZERİNDE FİLMDE ROL ALDI

Gazetecilik yıllarında çok iyi bir çevre edinmiş. Türkiye’de fotoroman, sinema, tiyatro sanatı üzerine yaptığı çalışmaların ardından, başrol oyunculuğu da olmak üzere yirmiye yakın filmde rol alan Şakar, aktörlüğe 1969 yılında Ses Dergisi’nin açtığı yarışmada, 17 bin kişi arasından ilk 40 kişi arasına girerek adım atmış. ‘Sevda’, ‘Leş Kargaları’ ve ‘Bodyguard’ adını taşıyan üç filmde başrolü üstlenen Şakar, Sami Hazinses, Erol Taş, Murat Soydan gibi isimlerle birlikte filmlerde yer aldı.





LONDRA’DA İLK TÜRK DÜĞÜN SALONU

İngiltere 1984’ün Aralık ayı ortasında ve 31 Aralık gecesi Yıldıray Çınar, Serpil Örümcer, Bedia Akartürk ve Şener Şen’le düzenlediği yıl başı konserleri ilk ve önemli anıları arasında Şakar’ın. Londra’nın ilk Türk düğün salonu işletmecilerinden olan Şakar, 20 yıl süreyle düğün salonu işletmeciliği yaptı. Ayrıca 1985’te düzenlediği ‘Giysili Güzellik Yarışması’, ‘Fotoroman Yarışması’ ve ‘Ses Yarışması’nı gerçekleştirdiği ‘ilkler’ arasında.





HAYATINI İKİ KİTABA TAŞIDI

1986’da ‘2’nci Ses Yarışması’nda, Almanya ve Kıbrıs’tan Türkleri de yarışmaya dahil eden ve Almanya’nın Berlin şehrinden katılan 6-7 yarışmacıyı minibüsle getirirken, sınır ihlali yapınca başlarına gelmeyen kalmayan Şakar, “Araştırmalarıma göre 1960’lı yılların ilk başlarında başlayan işçi göçleri ile işçi akımının düzenli gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak ve göçmen işçiler ile iş verenlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türkiye, Almanya ile 1961’de, Avusturya, Belçika ve Hollanda ile 1964’te, Fransa ile 1965’te ve Avusturalya ile 1967’de iş gücü anlaşmaları imzaladı” demişti. Şakar, ancak İngiltere ile böyle bir anlaşma olmaması nedeniyle boşluktan istifade ederek binlerce göçmenin bu ülkeye getirilmesine öncülük etti. Şakar, yaşadığı ilginç anılarına, ‘Dokuz Canlı Adam’ ve ‘Londra Yolcusu Kalmasın’ adlı kitaplarında geniş şekilde yer verdi.