Londra YEE’den yaz döneminde online Türkçe kursları

ENSTİTÜ tarafından kurslarla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: “Türkçe öğrenmeye yeni başlayanlar için hafta içi ve hafta sonu gruplarında A1 seviyesinde dersler 17 Haziran’da başlayacak ve 8 hafta boyunca yoğun bir şekilde devam edecek. Bununla birlikte, A1’den C2’ye kadar her seviyeye hitap eden ve öğrencilerin okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini geliştirebilecekleri kısa kurslar 2 Haziran’da başlayacak.”



Kursiyerler yaz boyunca Türkçe öğrenmeye ve Türkçelerini geliştirmeye devam ederken aynı zamanda Türk kültürüyle ilgili daha çok bilgiye sahip olma imkânı da bulacaklar. Londra dışında yaşayanların da katılabileceği kurslar için materyaller enstitü tarafından gönderilecek. Kurslar hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenler, //yeelondon.org.uk/ adresinden bilgi alabilir, londra@yee.org.tr adresine e-posta gönderebilir veya 0207 387 3036’yı arayarak bilgi alabilir.