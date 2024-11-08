Londra Türkçe rockla sarsılacak

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ANADOLU müziklerini rock akımı içinde yer alan metal, progressive ve trash gibi formlarla kaynaştırıp kendi tarzını yaratan 38 yıllık tecrübeli topluluk Britanya’da ilk kez sahneye çıkıyor. Kendi bestelerinin yanı sıra Aşık Veysel’den Aşık Dertli’ye ozan geleneğinde izler bırakmış ustaların eserlerine farklı düzenlemelerle yaklaşarak tazelenmesine katkı sunan Pentagram, öncülleri Moğollar ve Bulutsuzluk Özlemi gibi uzun soluklu topluluklarımızdan.

MİLYONLAR TAKİP EDİYOR

Uluslararası marka tescil sorunları sebebiyle Mezarkabul adıyla da çalışmalarını sürdüren topluluk, milyonların takip ettiği videoları, 13 albümlük stüdyo ve konser kayıtları, 5 gitarist ve 10 vokalistiyle genç nesil müzisyenlere de ilham kaynağı oluyor. Türkiye’nin yetiştirdiği en iyi müzisyenlerden oluşan kadrosuyla birçok uluslararası kıvançta payı olan toplulukta gitarist Metin Türkcan da yer alıyor. Gitar yapımında önde giden firmalardan ESP’nin Metin Türkcan ‘Metoboy’ modeli, dünyada ilk kez bir Türk müzisyeni adına üretilen gitar olmuştu. Pentagram’ın gitaristlerinden Demir Demirkan’ın Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’nin elde ettiği tek birincilikte büyük emeği var. Şarkı sözleri ve düzenleme Demirkan’a ait olduğu gibi bestelenmesinde de büyük pay sahibi.

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F16 UÇAGI EŞLİK ETMİŞTİ

2003 yılında Eurovision’da yakalanan birincilik sonrası yurda dönerken Sertab Erener ve Demir Demirkan’ı taşıyan uçak Türk hava sahasına girdiğinde Hava Kuvvetlerine bağlı iki F16 uçağı da genç müzisyenlerimize eşlik etmişti. Toplulukta bas gitar çalan Tarkan Gözübüyük müzik endüstrimizin en üretken müzisyenlerindendir. Gözübüyük besteciliği, şarkı sözü yazarlığı, aranjörlüğü ve yapımcılığıyla Şebnem Ferah, Teoman, Özlem Tekin, Mor ve Ötesi, Athena, Manga, Buz, Çilekeş, Ezginin Günlüğü, Nazan Öncel, Turgut Berkes, İskender Paydaş, Uzay Heparı, Serdar Öztop Aylin Aslım ve Kutsal çalışmalarında imza sahibidir. Islington Assembly Hall’deki konserde Hakan Utangaç, Tarkan Gözübüyük, Metin Türkcan, Demir Demirkan, Ogün Sanlıkol, Gökalp Ergen, Murat İlkan ve Canberk Sadullah’la sahnede olacak topluluk konserinin biletleri için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz. https://dice.fm/event/xeeada-pentagram-8th-nov-islington-assembly-hall-london-tickets?lng=en