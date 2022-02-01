‘Londra Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivali’ne Türkiye’den yıldız yağacak

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Londra’da üç yıl aradan sonra bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘Londra Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivali’nin (London Turkish Speakers Theatre Festival) programı belli oldu.
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BU yılki festivalde Ferhat Göçer’in de aralarında yer aldığı çok sayıda sanatçı ve müzisyen var. 31 Mart 2022’de başlayıp 3 Nisan 2022 akşamı sona erecek festivalin bu yıl ki ana teması pandemi koşullarından esinlenerek ‘Akıl ve Ruh Sağlığına Farkındalık’ olarak belirlenmiş. 2020’nin başlarında başlayan koronavirüs pandemisi nedeniyle, o tarihlerden bugüne İngiltere’de çok az sayıda konser ve gösteri yapıldı.
3 YIL ARA VERİLMİŞTİ Festival, Londra’nın Enfield ilçesinin geçen dönem Belediye Başkanı Saray Karakuş ve tiyatro oyuncusu Ümit Baysal tarafından organize ediliyor. Tiyatro yazarı ve yöneticisi Saray Karakuş’un belediye başkanlığı ardından da korona salgını nedeniyle festivale 3 yıl ara verilmişti. Londra’nın kuzeyindeki Edmonton Millfield Art Centre, Chickenshed Theatre ve Salisbury art Centre ‘da yapılacak festivalde tiyatro oyunları, söyleşiler, şiir dinletileri ve çeşitli atölyeler yer alacak. Aralarında Demet Evgar, Yekta Kopan, Halil Ergün, Meltem Cumbul, Necmettin Çobanoğlu, Nurgül Yeşilçay, Afra Saraçoğlu ve Ferhat Göçer’in de yer aldığı çok sayıda sanatçı ve müzisyen bu seneki festivale katılıyor.
FESTİVAL PROGRAMI: 31 Mart Perşembe: Edmonton Millfield Theatre 19.30 Marx Döndü oyunu 1 Nisan Cuma: Edmonton Millfield Theatre 18:30 Açılış Konuşmaları Demet Evgar, Yekta Kopan, Cansel Elcin, Halil Ergun, Meltem Cumbul, Necmettin Çobanoğlu, Nurgul Yeşilçay, Afra Saraçoğlu, Ferhat Göçer, 19:30 Zaman Savrulurken Tiyatro Oyunu: Yazan Saray Karakuş, Yönetmen Fatoş Törer.
2 Nisan Cumartesi: Chickenshed Theatre 12:00 Sanatsal Terapi Atölyesi (Orenda Psikiyatri Kliniği Ekibi) 12:30 Qbicart Çocuk Sanat Atölyesi – Salisbury art Centr 13:00 Oyunculuk Workshop: Volkan Yosunlu ve Burcu Tuna. 14:00 Kıbrıs Türk Toplum Merkezi katkısıyla yetenekli Kıbrıslılar Ekibi’nin hazırladığı ‘Aradığım Adamı Buldum’ Tiyatro Oyunu. 15:00 Halil Ergün ve Necmettin Çobanoğlu söyleşisi. 16:00 Cansel Elçin -Kitap Okuma Atölyesi. 20:00 Nurgül Yeşilçay, Afra Saraçoğlu ‘Bir Gece Barda’ Tiyatro Oyunu.
3 Nisan Chickenshed Theatre ve Salisbury art Centre 12:00 Çocuklar İçin Resim ve Sanat Atölyesi- ACACIA- Salisbury art Centre Family based solutions gençler atölyesi (Ayrı ayrı sınıflarda değişik yaş gruplarına farklı sanat atölyeleri olacak.) 12:30 Qbicart Çocuk Sanat Atölyesi – Salisbury art Centre. 14:00 Meddah Oyunu -Fatih Dönmez – Eda Çatalçam –Chickenshed Theatre 20:00 Sabahattin Ali Şiirleri- Ferhat Göçer –Chickenshed Theatre
Festival Biletleri Millfield Art Centre, Chickenshed Theatre ve Salisbury art Centre web sitelerinden online olarak alınabilir.
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Elden bilet alınabilecek yerler ESL Insurance Enfield Erbil Jewellery Edmonton Green Fieldseat Tottenham TCCA Haringey Office Enfield office Estel World Ponders End