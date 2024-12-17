Londra Türk müziğinin iki efsanevi bestecisinin eserleriyle yankılandı!

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BU özel konser, Türk müziğinin derinliklerine inmek ve iki büyük ustanın mirasını kutlamak için gerçekleştirildi. 12. yüzyıldan kalma St. Mary’s Church Islington’da gerçekleşen konserde dinleyiciler iki efsanevi bestecinin eserleriyle Türk müziğinin duygusal zenginliğini keşfeden bir yolculuğa çıktılar. Konserin icrasında Ud ve Vokalde Baha Yetkin, Kanunda Serdar Yılmaz, Kemanda Mehmet Yaren, Perküsyonda Muammer Sağlam ve Alexandros Koustas, gibi yetenekli müzisyenler sahne aldı. Her bir sanatçının zarif ve tutkulu icrası, eserlere derinlik katarak, izleyicilerin müziğin duygusal evrenine tamamen dalmalarını sağladı. Sadettin Kaynak, Türk müziği dünyasında ‘Leyla Bir Özge Candır’ gibi başyapıtlarıyla tanınan, duygusal derinliği ve zarafetiyle öne çıkan bir besteci olarak, uzun yıllar Türk müziğine yön verdi. Konserde, Kaynak’ın en bilinen eserlerinden ‘Leyla Acep Neden’, ‘Nereden Sevdim O Zalim Kadını’ ve ‘Söyleyin Nerede O Göz Nuru’ gibi melodiler, izleyicilere onun eşsiz müzikal dünyasını yeniden keşfetme fırsatı sundu.

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DİNLETİCİLERİN RUHUNA DOKUNULDU

Selahattin Pınar ise aşk, özlem ve hüzünle bezeli eserleriyle Türk müziğinde önemli bir yer tutuyor. Konserde ‘Bir Bahar Akşamı’, ‘Gecenin Matemini’, ‘Kalbim Yine Üzgün’ gibi duygusal parçalar seslendirildi. Özellikle ‘Nereden Sevdim O Zalim Kadını’ ve ‘Kara Sevda Gibi Ruhumda’ gibi eserler, Pınar’ın müziğinde aşkın acı ve güzelliklerini zarif bir şekilde yansıtmasıyla dinleyicileri derinden etkiledi. Konserde en çok ilgi gören eserlerden biri Selahattin Pınar’ın ‘Sorma Bana Nafile’ adlı parçasıydı. Pınar’ın, sevdanın acılarını yansıttığı bu parça, kemençe ve ud arasındaki uyumla dinleyicilerin ruhuna dokundu. Bir diğer unutulmaz an ise Sadettin Kaynak’ın ‘Menekşelendi Sular’ eseriyle yaşandı. Eserin zarif melodileri, kanun ve kemençenin katkısıyla dinleyicilere büyüleyici bir atmosfer sundu.

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‘ÇİLE BÜLBÜLÜM’ İLE FİNAL

Gecenin finali ise, her iki bestecinin melodik zenginliğini kutlayan bir parça olan ‘Çile Bülbülüm’ ile yapıldı. Perküsyonun ritmik yapısı, kemençenin duygusal tonu ve udun zarif dokunuşları bu parçayı unutulmaz kıldı. Sadettin Kaynak ve Selahattin Pınar konseri, Türk müziğinin derinliklerine inmek ve bu büyük ustaların müziğiyle zamanın ötesine yolculuk yapmak isteyen herkes için unutulmaz bir deneyim sundu. Gecenin sonunda, katılımcılar, bu değerli müzikal mirasa saygı duruşunda bulunarak, etkinlikten derin bir mutlulukla ayrıldılar.