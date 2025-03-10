Londra Türk Birliği’nin iftarında 8 ülkenin bayrağı dalgalandı

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REGENCY Banqueting Suite’de pazar akşamı düzenlenen programda, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, Başkonsolos Vekili Oğuzhan Gönültaş, Azerbaycan Büyükelçilik Müsteşarı Rasim Mammadov, Londra Belediye Başkan Yardımcısı Mete Çoban, Hackney Belediye Başkanı Caroline Woodley, Enfield Belediye Meclisi Üyeleri Sabri Özaydın, Ahmet Karahasan, Sinan Boztaş, Waltham Forest Belediye Meclisi Üyesi Şazimet Palta-İmre, Din Hizmetleri Müşaviri Ensari Yentürk, AK Parti İngiltere Temsilcisi Erdal Yetimova, CHP İngiltere Birliği Başkanı Mehmet Şar, UID İngiltere Başkanı Halil Erdoğan ve İngiltere Türk Federasyonu Başkanı Abbas Balta’nın da aralarında yer aldığı geniş bir davetli hazır bulundu.





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BİRLİK VE BERABERLİĞE VURGU YAPILDI

Dernek Başkanı Mehmet Paköz yaptığı konuşmada, iki yıldan beri Türk toplumunun birlik ve beraberliğini güçlendirmek için çalıştıklarını ifade etti. Konuşmasında, “Farklı kesimlerden dostlarımızla bir araya gelerek sadece bir sofrayı değil, aynı zamanda dayanışmayı, paylaşmayı ve kardeşliği paylaşıyoruz” diyen Paköz şunları söyledi: “Ramazan, bizlere sadece oruç tutmayı değil, birlik olmayı, gönüllerimizi birleştirmeyi, ihtiyaç sahiplerini gözetmeyi ve insanlık değerlerini yüceltmeyi hatırlatan en anlamlı zaman dilimlerinden biridir. Eğitimden kültüre, sosyal yardımlardan gençlerimize yönelik projelere kadar geniş bir yelpazede faaliyetler yürütüyoruz. Aynı zamanda İngiltere’deki Türk toplumunun sesi olarak, haklarını koruma ve temsil etme noktasında önemli girişimlerde bulunuyoruz. Bugün burada bulunan büyükelçilerimiz, siyasetçilerimiz, iş dünyasının kıymetli temsilcileri ve öğrencilerimiz, hepimiz farklı alanlarda olsak da ortak bir değer etrafında buluşuyoruz: Birlik ve beraberlik.”





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İFTARDA TOPLUM BİR ARAYA GELİYOR

Büyükelçi Osman Koray Ertaş da yaptığı konuşmada, iftar programlarının toplumu bir araya getiren önemli günler olduğunu hatırlatarak, son yıllarda İngiltere Türk toplumunun daha güçlü ve dinamik hale geldiğinin altını çizdi. KKTC Londra Temsilcisi, Büyükelçi Çimen keskin de konuşmasında, birlik ve dayanışmanın önemine işaret etti. Londra Din Hizmetleri Müşaviri Ensari Yentürk’ün Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Diyanet imamlarından Murat Küçük’ün okuduğu dua ile ezanın ardından iftar yemeğine geçildi. Yemek sonrası kuruluşundan bu yana Londra Türk Birliği’ne katkıda bulunan iş insanlarına etkinliğin anısına plaket takdim edildi.

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