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Londra toplu taşımasında kaybolan eşyalar rekor Kırdı!

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#ALMANYA#LONDRA#AVRUPADAN HABERLER
Londra toplu taşımasında kaybolan eşyalar rekor Kırdı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 11:16

Londra dünyanın en gelişmiş ve köklü metro ulaşım hatlarına sahip şehirleri arasında. Kentin metro hatlarında her gün 4 milyondan fazla kişi yolculuk yapıyor. Mega kentin otobüs ve yer üstü tren hatları da bir o kadar gelişmiş. Londra’nın toplu taşıma araçlarını yöneten ‘Transport for London’ın (Tfl) verilerine göre, geçen bir yılda toplu taşıma araçlarında 300 bine yakın eşya unutuldu. Bu eşyalardan yalnızca yüzde 17’si yolcular tarafından geri alındı.

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Tfl kuruluşu, müşterilerin geri talep etmesi ihtimaline karşılık bu eşyaları bir depoda tutuyor. Ancak kimse bu eşyaları istemezse, sonunda eşyalar yardım kuruluşlarına bağışlanıyor. Londra’nın doğusundaki West Ham’de bulunan kayıp eşya deposuna her yıl 200 binden fazla eşya geliyor. Bazen bu sayı haftada 6 bini geçiyor. Geçen yıl ise kayıp eşya sayısı rekor kırarak 298 bin 682 oldu. Yalnızca 52 bin eşya sahipleri tarafından bu depodan geri alındı. Bir yılda kaybolan ve depoda saklanan eşyaların toplamda yaklaşık 200 bin İngiliz Sterlini değerinde olduğu belirlendi. Bu tutar önceki yıl 96 bin Sterlin civarındaydı. 176 bin eşya otobüslerde, 104 binden fazla eşya ise metro hatlarında kaybedildi.

EN ULAŞIM KARTLARI BULUNUYOR
Tfl, eskiden en çok şemsiye kaybedildiğini, ancak bunun yerini şimdi cep telefonları, elektronik sigaralar ve el çantalarının aldığını kaydetti. Geçen yıl toplam 17 bin 273 cep telefonu toplu taşıma araçlarında bulundu. Bunların ancak yüzde 7’si sahipleri tarafından geri alındı. Toplu taşıma personeli tarafından tren ve otobüslerde en çok bulunan eşyalar ise ulaşım kartları. Toplamda 12 binden fazla anahtarın da bir yılda Londra’da toplu taşıma araçlarında kaybedildiği açıklandı. Son olarak bir kız çocuğu, metroda kaybettiği peluş ayısıyla yeniden buluşturuldu.

Londra toplu taşımasında kaybolan eşyalar rekor Kırdı

Londra toplu taşımasında kaybolan eşyalar rekor Kırdı

Londra toplu taşımasında kaybolan eşyalar rekor Kırdı

Londra toplu taşımasında kaybolan eşyalar rekor Kırdı

Londra toplu taşımasında kaybolan eşyalar rekor Kırdı

Londra toplu taşımasında kaybolan eşyalar rekor Kırdı

Londra toplu taşımasında kaybolan eşyalar rekor Kırdı


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#ALMANYA#LONDRA#AVRUPADAN HABERLER

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