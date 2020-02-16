Wilma Elles podyuma böyle geldi

ATCA Başkanı Zeynep Ober’in danışmanlığı ve katkılarıyla gerçekleşen defilede, ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisiyle tanınan ünlü sinema ve dizi oyuncusu Wilma Elles, podyuma ‘Medusa’ tahtında 4 erkek tarafından getirildi. Millenium Gloucester Hotel’de düzenlenen etkinlikte ‘X Factor’ finalisti İngiliz top model Chloe Jasmine ile çok sayıda ünlü isim podyuma çıktı. Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, eşi Deniz Ergin ve Avusturya Büyükelçiliği yetkililerinin de hazır bulunuğu geceye yaklaşık 600 kişi katıldı.





YEREBATAN SARNICI VE MEDUSA

Yerebatan Sarnıcı’ndaki Medusa başlarından esinlenen Emre Tamer, Yunan mitolojisinde gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan yılan saçlı dişi canavar Medusa’nın Osmanlı haremine girerek, diğer cariyeleri taşa çevirerek, sultanın tek gözdesi olmak için uğraşını Wilma Elles ‘Medusa’nın Harem Ziyareti’ adıyla podyuma taşıdı. Defile esnasında arka fonda İstanbul’un en çok yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlayan tarihi mekanlarından Yerebatan Sarnıcı’nın slaytları gösterildi. Türkiye’nin turizm alanında büyük bir reklamının da yapıldığı defileye ünlü moda yazarları, tasarımcılar ve uluslararasını basın yoğun ilgi gösterdi. Sanat eğitimini Viyana’da tamamlayan ve uluslararası bir kariyere sahip olan tasarımcı Emre Tamer, Londra Moda Haftası’nda ülkemizi başarıyla temsil etti. Yabancı medya, Alman sanatçı Elles ile röportaj yapmak için sıraya girdi.





LONDRA’DA İLK DEFİLESİ

Defile ardından yaptığımız söyleşide Emre Tamer, bu yolculukta kendisine yardım eden herkese özellikle Zeynep Ober’e, sponsorlara ve Wilma Elles’e teşekkür etti. Londra Moda Haftasın’da ilk defilesinin olduğunu belirten Tamer, “Markamızı güçlendirerek umarım eylül ayında çok daha iyi bir şov ile yeniden Londra’da oluruz” dedi. Wilma Elles ile ilgili olarak da, “Kendisiyle daha öncesinde bir sergide tanışmıştım. Çok iyi bir arkadaşım bu defileye gelmesini özellikle istedim. Yoğun bir çalışma programı olmasına rağmen beni kırmayarak Londra’ya geldi. Elles’in de Londra’da ilk şovu oldu” diye konuştu.





‘KENDİMİ HAREMİN KRALİÇESİ GİBİ HİSSETTİM’

Wilma Elles ise şunları söyledi: “Daha öncesinde New York, Los Angeles, Berlin ve İstanbul Moda Haftası’nda başmanken olarak çıktım. Londa Moda Haftası’nda ilk kez çıkıyorum. Çok çok mutluyum. Özellikle bir Türk tasarımcı olan Emre Tamer’in tasarımlarıyla başmanken olarak çıkmak beni son derece mutlu etti. Burada çok özel bir konsept söz konusuydu. Dört tane erkek beni taht üzerinde taşıdılar. Bu da Emre Tamer’in marka sembolü. Bu benim için büyük bir sürpriz oldu. Sanki bir rüyadaydım. Gerçekten kendimi haremin kraliçesi ‘Medusa’ gibi hissettim. Ayrıca bunu dünya basını önünde anlatmamda gerçekten güzel bir anı oldu.”

ATCA Başkanı Zeynep Ober’de, defilede Türkiye’nin tanıtımı yapmaktan ve medyanın organizasyona olan ilgisinden çok mutlu olduğunu ifade etti.