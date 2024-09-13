Londra Moda Haftası’nda üç Türk!

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12-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Londra Moda Haftası (London Fashion Week) Londra’nın yaratıcı topluluklarını, bağımsız işletmelerini ve şehrin dünyanın önde gelen kültür başkenti olmasını ön plana çıkarıyor. İlkbahar / Yaz 2025 defilelerinin açılışı dün, yarı Amerikan yarı İngiliz modacı Harris Reed’in tasarımlarıyla başladı. Nina Ricci’nin kreatif direktörü olan Reed, dünya starı İngiliz şarkıcı Harry Styles’la yaptığı işlerle de tanınıyor. Reed, Nina Ricci’nin yanı sıra Londra Moda Haftası’nda kendi markasının yeni sezon koleksiyonunu sunuyor.





HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Moda Haftası’nın bugünkü programı ise Britanya ve İrlanda modasının en köklü isimlerinden Paul Costelloe ile devam edecek. Newgen programı kapsamında aralarında Charlie Constantinou, Lueder, Steve O Smith, Pauline Dujancourt ve Yaku Stapleton’ın da bulunduğu yedi yeni tasarımcı da moda haftası kapsamında sunum yapacak. Türk moda tasarımcıları Bora Aksu, Erdem Moralıoğlu ve Dilara Fındıkoğlu’nun işleri de Londra Moda Haftası İlkbahar/Yaz 2025 koleksiyonları arasında yer alacak. Bora Aksu’nun tasarımları bugün (13 Eylül Cuma) Londra’nın tarihi St. Paul Katedrali’ndeki defilede görülebilecek. Erdem Moralıoğlu’nun markası ERDEM’e ait tasarımlar 15 Eylül Pazar günü Londra Moda Haftası kapsamında defileye çıkacak.

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