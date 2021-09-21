Londra Moda Haftası’nda Emre Tamer rüzgarı!

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ZEYNEP Ober’in yöneticisi olduğu Zeo’s Restaurant-barda düzenlenen moda etkinliğinde 5 uluslararası modacının 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonları içlerinde sosyal fenomen İlayda Kiraz’ın da bulunduğu ünlü mankenler tarafından muhteşem bir defileyle sunuldu. Gecede Emre Tamer rüzgarı esti. Sanat eğitimini Viyana Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde iki ayrı yüksek lisans derecesiyle tamamlayan Emre Tamer, New York’ta Three Asfour markasına tasarımcı ve Singapur’da Raffles Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Tamer, Londra’daki ilk şovunu büyük bir defileyle ünlü oyuncu Wilma Elles’in başmankenliği ile sunmuştu.