Londra Moda Haftası’nda Emre Tamer rüzgarı!

ZEYNEP Ober’in yöneticisi olduğu Zeo’s Restaurant-barda düzenlenen moda etkinliğinde 5 uluslararası modacının 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonları içlerinde sosyal fenomen İlayda Kiraz’ın da bulunduğu ünlü mankenler tarafından muhteşem bir defileyle sunuldu. Gecede Emre Tamer rüzgarı esti. Sanat eğitimini Viyana Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde iki ayrı yüksek lisans derecesiyle tamamlayan Emre Tamer, New York’ta Three Asfour markasına tasarımcı ve Singapur’da Raffles Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Tamer, Londra’daki ilk şovunu büyük bir defileyle ünlü oyuncu Wilma Elles’in başmankenliği ile sunmuştu.DEFİLE AYAKTA ALKIŞLANDI
Defileye katılan markalar Emre Tamer, Kikiriki London
, Somy London
, Avya London
, Marval Boutique
tasarımcıları koleksiyonlarını böyle bir defileyle Londra Moda Haftası
’nda sunmaktan büyük gurur duyduklarını belirttiler. Kalabalık bir davetli topluluğu tarafından büyük beğeni toplayan defile ayakta alkışlandı. Defilenin ardından misafirler tek tek tasarımcılarla tanışma ve sohbet etme imkânı buldular. Gecenin davetlileri arasında Belediye Meclis Üyesi Yasemin Breet, eşi Michael Brett, çocukları Alexander Breet, Bangladeşli ünlü modacı ve organizatör Zafreen Khan da yer aldılar. Gece güzel bir parti ile devam etti. Ünlü Dj’ler Steve Bandy ve Noyan ın müzikleri ile dans eden davetliler X Factor finalisti Chloe Jasmine
’nin sürpriz konseri ile coştular. Ayrıca etkinliğe katılan dansçıların performansı da ilgiyle izlendi.HER YIL TEKRARLAYACAK
Zeynep Ober, böyle bir moda etkinliğine ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu ve bunu her Londra Moda Haftası’nda tekrarlıyacağını söyledi.
Yasemin Brett’de yaptığı açıklamada, “Bugün, Zeynep hanımın etkinliğine katılmaktan çok gurur duydum. Türkiye kökenli modacılarımızı kendisiyle birlikte kutluyorum. Bu sektörde iş alanında kapılar açıldığı gibi yaratıcılığımızın da altı çizildi. Bu arada dünyanın dört bir yanında iklim acil durumuyla bağlantılı modacılarımızın geri dönüşümlü maddeler kullanmaları harika. İngiltere’de bu ay ‘Secondhand September’, ikinci el kıyafetleri giyim eşyası almanın bir görev olduğunu biliyoruz. İngiltere’de yıl da 205 bin tondan fazla kumaş harcanıyor. Buna ne gaz ne elektrik ne su dayanır. Az tüketelim öz tüketelim. Bu olur mu acaba” diye konuştu.