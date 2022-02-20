Londra Moda Haftası’nda Bora Aksu rüzgârı

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New York Moda Haftası sona erdiğinde başlayan Londra Moda Haftası, şubat ve eylül aylarında Londra’da yılda iki kez düzenleniyor. Londra Moda Haftası bu sezon 18-22 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ancak, bu sezon programında Burberry, Victoria Beckham ve Mulberry gibi ağır toplar eksik.

KİLİSEDE MUHTEŞEM DEFİLE

Ünlü Türk modacı Bora Aksu, Pimlico semtindeki St James The Less kilisesinde sonbahar-kış kolleksiyonunu sergilediği defilede, ortaçağ sonlarında yaşamış, kadın hakları ve eşitliği için yazdığı yazılarla ünlü, düşünür, şair ve yazar Christine de Pisan’dan esinlendi.

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Erken rönesans ve ortaçağın sonlarına ait kıyafet detayları ve silüetler Bora Aksu’nun sonbahar-kış kolleksiyonunda göze çarpıyor. Elbiselerde romantik ve nostaljik silüetler görünürken, palto, ceket, gömlek gibi parçalar daha keskin hatlarla yaratılmış; maskülen, modern bir hava estirdi.

KÜRESEL MARKA YOLUNDA

Kendine has müziğiyle ünlenen Berlin’de yaşayan müzisyen Gloria de Oliveria defilenin müziklerini besteledi ve gösteri sırasında canlı olarak çaldı.

2003’te Central Saint Martins okulundan üstün başarı ile mezun olan Bora Aksu 4 kez İngiltere Moda Konseyi’nin yeni jenerasyon ödülünü kazandı.

2012 yılında Kraliçe Elizabeth’den teşekkür alan Bora Aksu markası 2015 yılında mağazalaşma sürecine girdi. Son olarak Güney Kore’nin başkenti Seul’de 64. mağazasını açan Bora Aksu küresel bir marka olma yolunda ilerliyor.

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