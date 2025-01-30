Londra metrosunda Filistin destekçilerinden ‘korsan reklam’ eylemi

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LONDRA’nın ünlü metro ağında trenlerin içerisinde yer alan reklam panolarına kendi ilanlarını asan eylemciler, İngiliz hükümetinin İsrail’e desteğini hedef aldı. Reklam panolarına asılan ‘korsan’ ilanlarda, İngiltere’nin Güney Kıbrıs’taki askeri üslerden kalkan casus uçaklarının, İsrail’in Gazze’de savaş suçları işlemesine yardım ettiği söylendi. İlanlarda, Londra’da toplu taşıma idaresinin kullandığı görsellere benzer çizgiler kullanılması dikkat çekti.

Metro kullanıcılarının sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, bir diğer korsan ilan, teknoloji devi Google’ı hedef alıyor. İlanda, Google’ın arama motoruna, “Bacakları kesilen çocukların yeniden bacakları çıkar mı?” sorusunun yazıldığı görülüyor ve Gazze’den bir çocuğun İsrail’in soykırımı sırasında bu soruyu sorduğu belirtiliyor. Öte yandan Google’ın İsrail ordusuyla 1.2 milyar dolarlık anlaşma yaparak Filistinlilerin öldürülmesi için teknoloji sağladığı kaydediliyor. İlanların kim tarafından hazırlandığı ise tam olarak bilinmiyor. Ancak sosyal medya kullanıcıları, politik sanat çalışmalarıyla bilinen Frank Riot adlı bir sanatçının bu ilanları hazırladığı iddiasında bulundu. Bir diğer kullanıcı ise Matt Boner adlı sanatçının benzer çalışmaları metro hatlarında kullandığını dile getirdi. Boner ise söz konusu korsan reklamları kendi sosyal medya profilinde paylaştı ancak bunların kendisi tarafından hazırlandığına ilişkin bir bilgi vermedi.