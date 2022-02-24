Londra merkezli Türk düşünce kuruluşu Rusya-Ukranya krizini yorumladı

‘RUSYA-Ukrayna Krizi: Silahlı Çatışmaya Doğru mu?’ başlıklı etkinliğe İngiltere’deki Ukrayna Büyükelçiliği misyon yardımcısı Andry Marchenko; Atlantic Council kıdemli direktörü Büyükelçi (r) John E. Herbst, Georgetown Üniversitesi’nden Prof. Angela Stent ve Avrupa Dış İlişkiler Konseyi kıdemli üyesi Aslı Aydıntaşbaş konuşmacı olarak katıldı. Çevrimiçi panelin moderatörlüğünü ise TRT World haber yapımcısı Aslı Atbaş yaptı.
YAPTIRIMLARIN RUSYA’YI CAYDIRMA İHTİMALİ DÜŞÜK
Etkinliğin birinci bölümünde konuşan Prof. Stent, batı tarafından uygulanan yaptırımların Rusya’yı caydırma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti. Prof. Stent, Avrupa Birliği ve ABD’nin yaptırım tehditlerinin Putin’in Ukrayna’ya karşı planlarında etkisinin olmayacağını vurguladı. Putin’in amaçlarının 2007’den beri açık olduğunu ve devam eden krizin Putin’in Ukrayna’yı boyunduruk altına alma arzusuyla ilgili olduğu için Ukraynalıların NATO üyeliğinden vazgeçmesinin bile olayların gidişatını değiştirmeyeceğini de sözlerine ekledi.
DİPLOMATİK ÇÖZÜM TERCİH ETTİ
Dinleyicilerin Türkiye ile ilgili bir sorusuna yanıt olarak, Türkiye’nin Ukrayna’ya destek vereceği kesin olsa da, mülteciler, Suriye’deki çatışma ve enerji bağımlılığı gibi çok sayıda sorun nedeniyle Rusya’ya karşı herhangi bir yaptırım rejimine katılmayacağını söyledi. Andry Marchenko, Donbas’ta bir günde 75 ateşkes ihlali olduğuna işaret ederek mevcut durumla ilgili endişelerini dile getirdi. Batı’nın Ukrayna ile geliştirmekte olduğu birlik ve beraberliği göstermesi gerektiğini de ifade etti. Circle Foundation, Rusya Ukrayna krizi etkinlik serisinin üçüncüsünü 15 Mart’ta düzenleyecek.