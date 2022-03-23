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Londra dev bir Ramazan Bayramı kutlamasına hazırlanıyor

#İngiltere#Londra#Ramazan Bayramı
Londra dev bir Ramazan Bayramı kutlamasına hazırlanıyor

İngiltere’nin en önemli simgelerinden biri olan Trafalgar Meydanı’nda 7 Mayıs’ta dev bir Ramazan Bayramı kutlamasına hazırlanan Londra Belediyesi, Türkiye ve Kıbrıs Türk toplumuna aktif katılım çağrısı yaptı.

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LONDRA Belediyesi 2006 yılından beri ‘Eid in the Square’ (Meydanda Bayram) adıyla Trafalgar Meydanı’nda bayram kutlaması yapıyor. Son iki etkinlik, koronavirüs salgını nedeniyle yapılamadı. Ancak daha önce ortalama 20’şer bin kişinin katıldığı kutlamalar, daha çok Asya kökenlilerin temsil edilmesi nedeniyle eleştiriliyordu.

Londra dev bir Ramazan Bayramı kutlamasına hazırlanıyor

BİR TÜRK DANIŞMA KURULUNDA
Geçmiş yıllarda Afrika, Uzak ve Orta Doğu, Orta Asya, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs kökenlilerin katılımı düşük olmuştu. Belediye yetkilileri, bu yıl tüm Müslüman toplumuna etkinlikte kültürlerini yansıtma çağrısında bulundu. Bu çerçevede, tüm sanatçılar, zanaatkârlar ve restoranların 6 saat sürecek etkinlikte yer alması istendi.

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Londra dev bir Ramazan Bayramı kutlamasına hazırlanıyor
İpek Özerim

Belediye katılımı özendirmek için bir danışma kurulu oluşturdu. Kurul üyeliğine getirilen halkla ilişkiler danışmanı ve T-Vine Dergisi editörü İpek Özerim, Britanyalı Türklerin Londra’nın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek şunları söyledi: “Yemeğimiz, kültürümüz ve inanılmaz derecede yetenekli insanlarımız, bu kentin canlılığına büyük katkıda bulunuyor. Londra Belediyesi’nin Türk toplumunun katılımı için aktif çaba içinde olması sevindirici bir gelişme. Şimdiye kadar ki en güzel bayram kutlamasını yapacağımıza inanıyorum.” Etkinlikte yer almak isteyen işletmeciler, girişimciler ve sanatçılar 25 Mart’a kadar şu adresten başvuru yapabilecek: https://www.london.gov.uk/events/2022-05-07/eid-square-2022
Şarkıcılar, dansçılar ve performans gruplarının eid@london.gov.uk adresine e-posta göndermeleri istendi.

Londra dev bir Ramazan Bayramı kutlamasına hazırlanıyor

Londra dev bir Ramazan Bayramı kutlamasına hazırlanıyor

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Londra dev bir Ramazan Bayramı kutlamasına hazırlanıyor

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#İngiltere#Londra#Ramazan Bayramı

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