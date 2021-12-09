Londra caddeleri ışıl ışıl

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IŞIKLARIN tümünde 1 milyondan fazla LED ampul kullanılırken, Oxford Caddesi’nde bu yıl yeni asılan yıldız temalı ışıklar dikkati çekti. Yıldızlar özellikle gece karanlığında göz alıcı bir görüntü sergilerken, Bond Caddesi’ndeki ışıklandırmalarda gösterişli tavus kuşu motifleri yer aldı. Tavus kuşlarının gözü andıran kuyruk tüyleri sayesinde nazarı önlediğine inanılıyor. Gecede, Artlens London Sanat Atölyesi eğitmenleri Nilay İşlek ve Eylül Yüksel, bir grup Türk öğrenciye fotoğraf çekimi eğitimi verdi. Etkinlikten oldukça keyif alan gençler fotoğraf makinesini ellerinden düşürmediler.