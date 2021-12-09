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Londra caddeleri ışıl ışıl

#İngiltere#Londra#Londra Caddeleri
Londra caddeleri ışıl ışıl

İngiltere’nin başkenti Londra, kentin birçok köşesindeki ışıklandırmalarla Noel’i ve yeni yılı karşılamaya hazırlandı. Genelde ilk olarak kentin ünlü alışveriş mekânı Oxford Caddesi’ne asılan göz alıcı ışıklar, bu yıl kent merkezinin birçok yerinde aynı anda yakıldı. Regent Caddesi, Bond Caddesi, Mayfair ve Piccadilly meydanındaki ışıklar, aynı anda dakikalarda yakıldı.

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IŞIKLARIN tümünde 1 milyondan fazla LED ampul kullanılırken, Oxford Caddesi’nde bu yıl yeni asılan yıldız temalı ışıklar dikkati çekti. Yıldızlar özellikle gece karanlığında göz alıcı bir görüntü sergilerken, Bond Caddesi’ndeki ışıklandırmalarda gösterişli tavus kuşu motifleri yer aldı. Tavus kuşlarının gözü andıran kuyruk tüyleri sayesinde nazarı önlediğine inanılıyor. Gecede, Artlens London Sanat Atölyesi eğitmenleri Nilay İşlek ve Eylül Yüksel, bir grup Türk öğrenciye fotoğraf çekimi eğitimi verdi. Etkinlikten oldukça keyif alan gençler fotoğraf makinesini ellerinden düşürmediler.

Londra caddeleri ışıl ışıl

Londra caddeleri ışıl ışıl

Londra caddeleri ışıl ışıl

Londra caddeleri ışıl ışıl

Londra caddeleri ışıl ışıl

Londra caddeleri ışıl ışıl

Londra caddeleri ışıl ışıl

Londra caddeleri ışıl ışıl

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#İngiltere#Londra#Londra Caddeleri

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