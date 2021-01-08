Londra Büyükelçisi’nden Türk polise tebrik: Gurur kaynağımız

TÜRKİYE’nin Survivor’la tanıdığı Ceyhun Uzun, İngiltere’deki polislik görevini başarıyla yapması nedeniyle 2018’de ‘Yılın Polis’i seçilmişti. Şimdi de başarıları ve polislikteki uzun kariyeri nedeniyle İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ‘2021 Yeni Yıl Onur Ödülü’ne layık görüldü. Ceyhun Uzun’u Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın arayarak tebrik etti.



GENÇLERLE ÇALIŞIYOR

Anne ve babasının boşanmasının ardından babasıyla birlikte Londra’ya yerleşen Ceyhun Uzun, 19 yaşında polisliğe başladı. Okullardaki güvenliği sağlayan polis biriminde çalışan Uzun, suça itilme tehlikesi olan gençlerle çalışıyor. Uzun, öğrenciler ve öğretmenleriyle birlikte, gençlerin enerjilerini suç yerine daha iyi alanlara yöneltmeleri için uğraş veriyor. Ceyhun Uzun’un, Kıbrıslı Türk eşi Gülay Uzun’dan dünyaya gelen tek kızı Tanyel’e 2013’te agresif bir kemik kanseri teşhisi konulmuş ve daha sonra hayatını kaybetmişti. Ceyhun, Tanyel’in ölümünden bu yana kendisini, kanserli çocuklara yardım için bağış toplamaya adadı.



30 YILLIK POLİS MEMURU

Uzun’un çabaları sayesinde, şu ana dek 200 bin sterlin toplandı ve polis memuru üç yıl üst üste Londra Maratonu’ndaki dereceleriyle Guiness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı. Ceyhun ayrıca, kızının hatırasını yaşatmak için, kanserli çocuklara ve ailelerine yardım eden bir hayır kurumuna önayak oldu ve Kuzey Kıbrıs’ta bir onkoloji merkezine destek verdi. Ceyhun Uzun, “Tek çocuğumu kaybettikten sonra yaşadığım zorlu dönemlerde gücü, diğer kanserli çocuklara yardım için bağış toplamakta buldum. ‘Tanyel’in gülümsemesi’ adlı vakfı kurmam kızımın adını yaşatmaya yardımcı oldu” dedi. Mesleğine duyduğu tutkunun devam ettiğini belirten Uzun ayrıca, 30 yıllık bir polis memuru olarak birlikte çalıştığı çocuklara, öğüt, motivasyon ve ilham vermeye devam ettiğini vurguladı.