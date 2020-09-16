Londra Bisiklet Kulübü Eğitim Merkezi Atölyesi açıldı

LONDRA’da Türkiye kökenli toplumun yoğun olarak yaşadığı Enfield bölgesinde, Britanya Alevi Federasyonu (BAF) yerleşkesi içinde yer alan bisiklet atölyesinin açılışına, milletvekili Feryal Demirci Clark ve Bambos Charalambous, Enfield Belediye Başkanı Sabri Özaydın, belediye lideri Nesil Çalışkan, belediye meclis üyeleri, kurum temsilcilerive Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil’de katıldı. Londra Ulaşım Dairesi ve Enfield Belediyesi’nin desteği ile yürütülen bisiklet eğitim projesi kapsamında ağırlıklı olarak kadın ve çocuklara yönelik ücretsiz bisiklet eğitimleri veren kulüp gönüllüleri, aynı zamanda bisiklet bakım ve tamiri konularında da atölye çalışmaları yaparak bisiklet kültürünün gelişmesine önemli katkılar sunuyor.

BİSİKLET SATIŞLARI PATLADI

Atölye açılışında konuşan milletvekili Clark, bisikletli ulaşımın yaygınlaşması için belediyelerin, sivil toplum oluşumlarının ve halkın birlikte ortak çalışma yürütmesi gerektiğini belirtti. Belediye Başkanı Özaydın’da bisikletin sağlıklı yaşama olan katkılarından bahsederek, kulübün toplumun yararına yönelik yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik etti. Koronavirüs salgını bisiklet kullanımına olan ilgiyi artırdı. Mart ayından itibaren Britanya da 1.3 milyon bisiklet satışı yapıldı. Toplu taşıma araçları kullanımının, salgın riskini artıracağını ön gören hükümet, bisiklet altyapısı için mayıs ayında 2 milyar sterlin ek bütçe ayırmıştı. Ağustos ayında da halka 50 sterlin değerinde tamir kuponları vererek bisiklet kullanımını teşvik edici adımlar atıldı. KULÜBÜN 120 ÜYESİ VAR

Londra Bisiklet Kulübü gönüllüsü bir grup bisikletli, kısıtlamaların olduğu iki aylık dönemde evlerinden dışarı çıkamayan yüzlerce insanın evlerine gıda yardım paketlerini bisikletleriyle taşıyarak korona dayanışmasına önemli bir katkı sunmuşlardı. Kısıtlamaların olduğu dönemde Londra Bisiklet Kulübü’ne ait 20 adet bisiklet, uzun süreliğine toplum üyelerinin ve sağlık çalışanlarının ücretsiz kullanımına sunuldu. Yaklaşık 120 kadar üyesi bulunan kulübün kurulduğu günden itibaren çok renkli bisiklet turları ve etkinlikleri yaparak kısa sürede Londra’da yaşayan toplumun ilgisini çekmeyi başardı. Pazar sürüşlerine yoga, dans, meditasyon, piknik gibi aktiviteler de ekleyerek eğlenceli turlarla üyelerinin yeni deneyimler edinmesini sağladı.