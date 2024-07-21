Londra Belediyesi’nde Türk Başkan Yardımcısı: Mete Çoban

Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 11:42
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İngiltere’nin başkenti Londra’nın belediye başkan yardımcılarından birisi, Türkiye kökenli genç siyasetçi Mete Çoban oldu.
LONDRA’nın doğusundaki Hackney Belediyesi’nde Meclis üyesi olarak görev yapan 31 yaşındaki Mete Çoban, Londra Belediyesi’nin Çevre ve Enerjiden Sorumlu yeni başkan yardımcısı olarak görev yapacak. Sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak yeni görevini kamuoyuyla paylaşan Çoban, şu mesajı paylaştı: “(Londra Belediye Başkanı) Sadiq Khan tarafından yeni Çevre ve Enerjiden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanmaktan onur duyuyorum. Belediye Başkanı dünyada öncü iklim politikalarını gündeme getirdi. Ben de şehir çapındaki bu çabaya kendi deneyimimi katacak olmaktan büyük heyecan duyuyorum.”
ÇOBAN ‘ONUR PAYESİ’ SAHİBİ
Türk siyasetçi Çoban, bundan üç yıl önce Britanya Kraliçesi tarafından geleneksel olarak açıklanan onur listesinde yer aldığı halde MBE payesini Prens Charles’ın elinden almıştı. Görevine temmuz ayında başlaması beklenen Çoban’ın yıllık maaşı 147 bin 769 İngiliz Sterlini olarak belirlendi. Londra Belediye Başkanı Khan ise Çoban’ı bu göreve seçmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Khan, “Onu Belediye Binası’nda ağırlamak için sabırsızlanıyorum. İklim kriziyle mücadele, havamızın ve nehirlerimizin temizlenmesi ve yeşil ekonominin büyütülmesi konularında dünyaya öncülük eden çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi. Çoban’ın göreve atanmasını kutlayanlar arasında, 4 Temmuz seçimlerinde İngiltere Parlamentosu’na giren ilk Kıbrıslı Türk milletvekili Nesil Çalışkan da vardı. Çalışkan sosyal medya hesabından, “Bu muhteşem bir haber
. Londra Belediye Başkanlığı’ndan çok iyi bir atama. Tebrikler Mete Çoban” yazdı.
ÇOK SAYIDA İSİM KUTLADI
İngiliz siyasetçi Mike Galsworthy de Çoban’ın duyurusuna bir yanıt yazarak, “Harika bir tercih. Çok iyi işler yapacağına eminim Mete” ifadelerini kullandı. İşçi Partisi milletvekilleri Callum Anderson, Kim Leadbeater, Preet Kaur Gill ve Dawn Butler da Mete Çoban’ı kutlayan isimler arasında yer aldı. 2014 yılında henüz 21 yaşındayken Türklerin yoğun olarak yaşadığı Hackney Belediyesi Meclis üyesi olarak seçilen Çoban, Balıkesirli bir baba ile Kıbrıslı Türk bir annenin oğlu. Siyasete aktif katıldığı ilk günden bu yana Mete Çoban gençlerin siyasete katılımını teşvik etmekte ön plana çıktı. İngiltere’de gençlerin siyasette daha güçlü temsil edilmesi için faaliyetlerini sürdüren Çoban, 2018 yılında İngiltere hükümetinin ‘Yılın Ulusal Demokrasi Değişiklik Yapıcı Ödülü’nü aldı.