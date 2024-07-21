Londra Belediyesi’nde Türk Başkan Yardımcısı: Mete Çoban

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LONDRA’nın doğusundaki Hackney Belediyesi’nde Meclis üyesi olarak görev yapan 31 yaşındaki Mete Çoban, Londra Belediyesi’nin Çevre ve Enerjiden Sorumlu yeni başkan yardımcısı olarak görev yapacak. Sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak yeni görevini kamuoyuyla paylaşan Çoban, şu mesajı paylaştı: “(Londra Belediye Başkanı) Sadiq Khan tarafından yeni Çevre ve Enerjiden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanmaktan onur duyuyorum. Belediye Başkanı dünyada öncü iklim politikalarını gündeme getirdi. Ben de şehir çapındaki bu çabaya kendi deneyimimi katacak olmaktan büyük heyecan duyuyorum.”