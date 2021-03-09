Londra Başkonsolosu’ndan ‘Dünya Kadınlar Günü’ne destek

BRİTANYA Türk Kadınları Derneği (BTKD), Dünya Kadınlar Günü’nü T.C. Londra Başkonsolosluğu himayelerinde düzenledigi çevrimiçi bir toplantı ile kutladı.

‘Sen de Mücadeleyi Seç’ konulu toplantıya Başkonsolos Bekir Utku Atahan, akademisyen Prof. Çiğdem Balım, sanatçı ve eğitmen Nilay İşlek, piyanist Lara Melda Ömeroğlu ile BTKD’nin üye ve dostu çok sayıda kişi katıldı. Moderatörlüğünü BTKD Başkanı Servet Hassan’ın yaptığı çevrimiçi toplantıda konuşmacılar ‘Dünya Kadınlar Günü’nün önemine değindiler. Piyanist Lara Melda ise Chopin’den iki ayrı eser seslendirerek, izleyenlere mini konser verdi. Dernek Başkanı ve etkinliğin moderatörü Servet Hassan konuşmacılarla ‘Dünya Kadınlar Günü’ hakkında bir dizi söyleşi gerçekleştirdi.

‘DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINI’NIN YÜZDE 40’I BAYAN’

Çevrimiçi etkinliğin açılış konuşmasını yapan Başkonsolos Atahan, BTKD’ye bu toplantıyı düzenlediği için teşekkür etti ve tüm kadınların bu özel gününü kutladı. Başkonsolos Atahan konuşmasında, “Dünya Kadınlar Günü kutlanmaya başlandığından bu yana kadınların her alanda kaydettiği ilerleme gelecege umutla bakmamızı sağlıyor. Hedefimiz kadınların ve erkeklerin her alanda eşit olduğu bir geleceği insa etmektir. Böyle bir hedefe ulaşmak için erkeklerin de en az kadınlar kadar çalışması gerekiyor” dedi. Bşskonsolos Atahan, “Günümüzde, Dışişleri Bakanlığı’nda çalışanların yüzde kırka varan önemli bir oranda kadın, bunun daha da artmasını diliyoruz. Türk kadının bugün ulaştığı yer hepimizi gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Şüphesiz ki, Türk kadınının bu gurur verici başarısında ulu önder Atatürk’ün vizyoner, eşitlikçi ve Türk kadınına güvenen ve inanan bakış açısı yatıyor” diyerek Atatürk’ün Türk kadının gelişimindeki büyük rolünü vurguladı.

‘BUGÜN KAZANILMIŞ BİR GÜNDÜR’

Konuk konuşmacı Prof. Çiğdem Balım ise ‘Dünya Kadınlar Günü’nün tarihçesini anlattığı konuşmasında günümüzde kadınların konumu hakkında çeşitli istatistiklerden örnek verdi. Prof. Balım, konuşmasında, “Bugün armağan edilmiş bir gün değil, kazanılmış bir gündür” dedi.

TÜRKİYE’DEKİ OLUŞUMLARA DESTEK

Sanatçı ve eğitmen Nilay İşlek, İngiltere’ye ‘sanatçı vizesi’ ile geldiğini, ana sanat dalının fotoğrafçılık olduğunu belirterek, “2019 yılında ‘Artlens London’ sanat atölyesini açtım ve sanatsal çalışmalarıma burada devam ediyorum. İngiltere’de olmanın avantajlarını kullanarak Türkiye’de birçok oluşuma destek veriyorum” dedi.

KARANTİNALAR EN ÇOK MÜZİK SEKTÖRÜNÜ ETKİLEDİ

BBC’nin ‘Genç Müzisyenler 2010’ yarışmasında birincilik kazanan Lara Melda Ömeroğlu ise bir soru üzerine karantinanın kültürel faaliyetleri olumsuz etkilediğini, en çok da müzik sektörünü etkilediğini ifade ederek, “Genç müzisyenler geçim sıkıntısına düştü. Müzikseverlerin desteğine ihtiyacımız var. Yedi yaşımdan beri Chopin hayranıyım ve onun müziklerini çalıyorum. Yeni albümümde repertuarım da ondan oluşuyor. Her şeye rağmen bu dönemi bir arınma dönemi olarak algılıyorum ve bu dönemden çıkacağımız günleri umutla bekliyorum” diye konuştu.

BAŞKAN ‘MÜCADELEYE DEVAM’ DEDİ

BTKD Başkanı Servet Hassan tüm katılanlara ve konuşmacılara teşekkür ederek ‘Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Servet Hassan, “Kadınlarımıza şiddettin olmadığı, eşit fırsatlara sahip, emeklerinin karşılığının alındığı ve haklarının verildiği, barış ve huzur içinde bir hayat diliyorum. Kadın çalışmalarına katkı koyan, güç veren ve yolumuzu aydınlatan, hak arama mücadelesi yolunda hayatını yitiren kadınlarımızı da anarak, kadınlarımızın hak ettiği iş, eğitim ve yaşam hakkına kavuştuğu anma günlerinde beraber olmak dileğiyle mücadeleye devam” diyerek programı kapattı.